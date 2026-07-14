Kineski predsednik Si Đinping nastavio je obračun sa visokim funkcionerima u okviru svoje dugogodišnje antikorupcijske kampanje, a ovog puta pao je jedan od najuticajnijih ljudi u državi.

Nekadašnji član Politbiroa Komunističke partije Kine Ma Singžuj izbačen je iz partije i smenjen sa svih državnih funkcija zbog, kako su saopštile kineske vlasti, teških kršenja partijske discipline i državnih zakona.

Optužbe za mito, trgovinu uticajem i "moć za seks"

Prema navodima kineskih državnih medija, Ma je primao novac i poklone, koristio politički uticaj radi lične koristi i učestvovao u praksama koje su opisane kao "moć za novac" i "moć za seks".

Istraga ga tereti i da je:

koristio položaj kako bi drugima obezbedio unosne poslove,

omogućavao napredovanja u državnoj službi,

zatvarao oči pred navodnim nezakonitim radnjama svojih saradnika.

Bio u samom vrhu kineske vlasti

Ma Singžuj (66), po struci inženjer, karijeru je započeo u kineskoj vazduhoplovnoj i svemirskoj industriji, a kasnije je postao jedan od najuticajnijih političara u zemlji.

Bio je guverner provincije Guangdung, a zatim i partijski sekretar autonomnog regiona Sinđijang, pre nego što je ušao u Politbiro Komunističke partije Kine.

Njegov politički pad nagovešten je kada je početkom godine iznenada sklonjen sa čela Sinđijanga, a potom je u aprilu potvrđeno da je protiv njega pokrenuta zvanična istraga.

Treći član Politbiroa koji je pao

Ma je treći član Politbiroa iz aktuelnog saziva (2022–2027) protiv kojeg je pokrenut postupak.

Njegovo uklanjanje predstavlja jedan od najvećih političkih potresa u vrhu kineske vlasti poslednjih godina.

Predsednik Si Đinping još od dolaska na vlast vodi opsežnu antikorupcijsku kampanju, za koju vlasti tvrde da je usmerena na iskorenjivanje korupcije, dok kritičari smatraju da se njome istovremeno uklanjaju politički protivnici i učvršćuje predsednikova kontrola nad partijom.