Miki Dudić je odlukom publike zvanično završio svoje učešće u rijalitiju Elita 9, a po napuštanja imanja u studiju ga je sačekala majka Zlata Petrović dok je dolazak oca Hasana Dudića izostao.

Muzičar se sada oglasio, te otkrio da zbog lošeg zdravstvenog stanja nije ni znao da mu je sin napustio rijaliti.

- Evo pre 10 minuta sam izašao iz bolnice, primao sam onu biološku injekciju, pa sam se prehladio, baš sam zaribao, sedam dana nisam mogao da ustanem. Sad sam izašao iz bolnice, pa ću da pokupujem neke stvari za kuću - rekao je Hasan na početku razgovora, pa dodao:

- Da je dao Bog da nije ni ulazio. Nisam znao da je izašao, sigurno su mu rekli da nisam bio dobro, ali mi smo mnogo vezani, čućemo se sigurno. Verujte mi, ja sam isceđen, 30% mene funkcioniše, danima nisam spavao zbog Mikija.

Miki napustio imanje

Miki Dudić se zvanično oprostio od imanja i završio svoje učešće u aktuelnoj sezoni, dok su ostali nominovani zadrugari dobili novu šansu da nastave svoju borbu.

Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala je Mikija Dudića u studiju, a tu su bili i članovi njegove porodice.

U studio su po njega došli njegova majka, pevačica Zlata Petrović, polubrat Jovan Pejić Peja, ali i Mikijevi sin i ćerka.

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Alo/Blic

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