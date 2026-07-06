Halid Muslimović je nakon mnogo godina progovorio o odnosu sa koleginicom Zlatom Petrović.
Kako je Zlata jednom prilikom izjavila da su ona i Halid živeli zajedno i da se nije libio da joj kaže šta oseća prema njoj, on je istakao da nisu bili u vezi.
- Čuj, zajedno. Da smo živeli zajedno ne bih joj izjavljivao ljubav, to ne ide jedno sa drugim. Mnogo smo radili i sarađivali. Mnoge moje turneje smo zajedno radili. Od ljubavi nikad ništa nije bilo, bili smo dobri prijatelji - rekao je Halid, pa dodao:
"Bilo je varnica"
Ipak, pevač je priznao da je bilo nekih varnica.
- Možda je bilo nekih želja i sa jedne i sa druge strane, ali to je bio trenutak takav - rekao je on kroz smeh u emisiji Amidži šou.
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