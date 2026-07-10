Društvenim mrežama širi se snimak koji je nasmejao jedne, a druge potpuno zgrozio. Prikazuje dobro poznatu letnju scenu, trku turista za ležaljkama pored bazena.

Video je nastao u jednom hotelu u Španiji, gde je gost zabeležio trenutak kada osoblje otvara kapiju bazenskog kompleksa. Desetine turista stoje u redu i čekaju znak za početak, a čim se vrata otvore, nastaje pravi stampedo.

Gosti jure ka ležaljkama, ostavljaju peškire kako bi "rezervisali" mesto i pokušavaju da zauzmu najbolju poziciju pored bazena za ceo dan.

"Platiš 2.000 evra, pa se trkaš za ležaljku"

Snimak je za kratko vreme prikupio na hiljade komentara, a mnogi smatraju da ovakav odmor nema mnogo veze sa uživanjem.

„Svaki hotel bi trebalo da raspoređuje ležaljke prema broju sobe“, napisao je jedan korisnik.

„Zamislite da platite 2.000 evra za letovanje, a onda ujutru trčite kao na maraton da biste zauzeli ležaljku. To nije odmor, to je stres“, glasio je drugi komentar.

Treći su istakli da bi hoteli morali da obezbede dovoljno ležaljki za sve goste.

„Na odmoru ne bi trebalo da se borite za mesto pored bazena.“

"Rat peškirima" ponovo glavna tema leta

Fenomen poznat kao „rat peškirima“ već godinama izaziva rasprave među turistima. Svakog leta društvene mreže preplave slični snimci iz hotela širom Mediterana, na kojima gosti ustaju u cik zore kako bi peškirom „rezervisali“ ležaljke.

Jedni smatraju da je to sasvim normalno ako žele najbolje mesto, dok drugi veruju da hoteli moraju da uvedu stroža pravila kako bi svi gosti imali jednake uslove za odmor.