"Radila sam četiri meseca po 13 sati bez slobodnog dana": Ispovest Srpkinje koja otkriva koliko je zaradila u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je u prvih šest meseci 2026. godine izdato ukupno 94.113 dozvola za boravak i rad, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova.

Najviše dozvola izdato je u sektorima turizma, ugostiteljstva i građevinarstva, a među stranim radnicima posebno se izdvajaju državljani Srbije koji su, uz građane Bosne i Hercegovine, i dalje među najbrojnijim stranim radnicima u toj zemlji.

Do 30. juna najviše dozvola za boravak i rad izdato je državljanima Bosne i Hercegovine - ukupno 17.330, dok su odmah iza njih državljani Srbije sa 15.863 izdate dozvole.

Mnogi od njih tokom letnje sezone rade na hrvatskom primorju, a po završetku sezone vraćaju se kući.

U Hrvatsku je nekoliko godina zaredom na sezonski rad odlazila i Valentina. Prve godine radila je u jednom kafiću u Rovinju, ali je nakon neprijatnog iskustva sa vlasnikom prošlog leta posao pronašla u jednom zabavnom parku, gde je plata ostala ista, ali su uslovi rada bili znatno bolji. Posao konobarice pronašla je preko jednog internet sajta, a čim je kontaktirala poslodavca, odmah je dobila ponudu.

Bolestan morao da radi

- Videlo se da im nedostaje radnika. Po glasu se čulo koliko mu je bilo drago što mu se neko uopšte javio - započinje svoju priču Valentina, koja je tokom sezone u rovinjskom kafiću zarađivala 1.200 evra mesečno.

Iz Beograda je doputovala u Hrvatsku, a vlasnik kafića ju je već na vratima dočekao sa ugovorom u rukama.

- U ugovoru je pisalo da svakog utorka imam slobodan dan. Znate šta mi je rekao čim sam ga potpisala? "Nemoj da se nadaš tom slobodnom danu. To je samo na papiru, u praksi baš i nije tako.

Kako kaže, puna četiri meseca radila je po 12 do 13 sati dnevno, bez ijednog slobodnog dana.

- Jedina dobra stvar bila je smeštaj. Bilo nas je troje u trosobnom stanu, pa sam imala svoju sobu, što je tokom sezone prava retkost. Većina sezonaca sa kojima sam razgovarala deli sobu sa još jednom ili dve osobe, a dešava se da troje ili četvoro ljudi boravi u sobi od svega 12 kvadrata - priča ona.

Kolega umalo dobio trombozu

Zbog napornog rada se razbolela, pa je poslednju nedelju sezone provela sa visokom temperaturom u krevetu.

- Imala sam sreće da otvorim bolovanje. Sa mnom je radio jedan momak koji je zbog višesatnog stajanja umalo dobio trombozu. Poslodavac mu nije dozvolio da ode na bolovanje, pa je bolestan nastavio da radi - kaže Valentina.

Posle lošeg iskustva, prošle godine posao je pronašla u jednom zabavnom parku, gde je plata ostala ista, ali su uslovi rada mnogo bolji.

- Smeštaj je nešto lošiji jer delim sobu sa cimerkom, ali radim osam sati dnevno i imam slobodan dan - kaže.

Na pitanje da li je kao Srpkinja imala neprijatnih iskustava u Hrvatskoj, kroz osmeh odgovara da neprijatnih ljudi ima svuda.