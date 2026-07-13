Pevačica Ivana Jordan slovi za ženu koja odlično izgleda u 48 godini, a sada otkrila na koji način se neguje, pa je pomenula i neke neobične metode.

Naime, Ivana ima neobičan ritual koji se tiče nege, a u pitanju su pilule koje podmlađuju organizam.

-Moja mama kaže da je spanać zaslužan za moj dobar izgled, ali ja mislim da je nešto drugo. Ima svakako svega, genetike, ali su to samo procenti koji su u pitanju. Iskreno verujem da mladolik izgled dolazi iz duha. Ako si veći deo dana namrgođen i ljut, to će se sve oslikati na našem licu. Ako smo vedrijeg duha, mislim da se i to jasno vidi na licu.

Naravno, kada pređemo 40 godinu naravno da je potrebno pomoći svom licu u nezi i hidrataciji svega. Ne treba preterivati. Ja u poslednje vreme pijem recimo eliksire za mitohondrije. To mi je zanimljivo i to osećam da mi prija. Ja volim te male pilulice, moj sin je to primetio, pa mi kaže: "Mitohondrijice moja mala" - rekla je Ivana za Blic ranije.

Odnos prema novcu

Ivana je takođe, govorila o tome šta novac za nju predstavlja, kao i kako na sve to gleda kada je potrošnja u pitanju.

- Novac treba da bude sredstvo da sebi olakšamo neke stvari, ugodimo, da možemo da otputujemo i da nam obezbedi nešto osnovno u životu. Možemo da se lepo obučemo i sa malo para, ako se to upakuje kako treba. Zaista mislim nekako da je novac precenjena kategorija - kaže pevačica.

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