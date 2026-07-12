Prema navodima jednog bivšeg zvaničnika Bele kuće, upravo je Vens najizloženiji političkom riziku.

„On je taj koji ima najviše da izgubi. Ovaj memorandum će verovatno biti ocenjen kao neuspešan, a to je bio njegov projekat“, rekao je bivši zvaničnik.

Memorandum nije rešio ključna pitanja

Sagovornik Politika ocenjuje da je kršenje sporazuma bilo gotovo neizbežno jer memorandum nije obuhvatio najvažnija bezbednosna pitanja, uključujući uslove prekida vatre u Libanu i kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Drugi američki zvaničnik naveo je da su Vensove početne sumnje u spremnost Irana da poštuje dogovor donekle ojačale njegov politički položaj. Ipak, među republikancima raste uverenje da će upravo potpredsednik biti jedan od glavnih krivaca ukoliko nova eskalacija sukoba izazove ozbiljne ekonomske posledice u Sjedinjenim Državama.

Novi talas sukoba

Tokom noći između srede i četvrtka američka vojska izvela je snažne udare na ciljeve u Iranu. Centralna komanda SAD saopštila je da je akcija predstavljala odgovor na iranske poteze protiv trgovačkih brodova koji su prolazili kroz Ormuski moreuz.

Iranska vojska potom je saopštila da je izvela odmazdne napade na američke vojne baze u Bahreinu i Kuvajtu, dok je Teheran optužio Vašington da je prekršio sporazum o prekidu vatre, čime je dodatno produbljena kriza između dve zemlje.