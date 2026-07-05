„Uništena sam jer sam govorila istinu... a sada mi je dosta TV industrije“, besnela je u objavi na Instagramu 2. jula.

Tokom svoje tirade, žalila se da je kažnjena jer je početkom juna u objavi na društvenim mrežama progovorila protiv nepravednog tretmana, a šefovi kompanije su već odlučili da je otpuste čak i pre nego što se sastala sa odeljenjem za ljudske resurse.

„Proglašena sam krivom i pre nego što sam ušla u odeljenje za ljudske resurse”, napisala je četrdesetčetvorogodišnja Begli, koja je svoj odlazak najavila 24. juna. „Moja ’istraga’ bila je zakazana za 12.30, a kutija se na mom stolu našla već u 9.00. Suspenzija od tri dana bila je samo radi forme.”

Nezadovoljna voditeljka vremenske prognoze — koja se žalila da nikada nije dobila priznanje koje zaslužuje, uključujući i nagradu „Emi” — takođe je na društvenim mrežama objavila ono što je izgledalo kao imejl uprave stanice iz avgusta 2025. godine, u kojem su izneta očekivanja od tima za vremensku prognozu tokom velikih vremenskih nepogoda, zajedno sa drugom internom prepiskom.

Od meteorologa se očekivalo da promene svoje rasporede kad god bi se dogodili veći vremenski događaji, i očekivalo se da dođu rano, ostanu do kasno i rade vikendom ili zakazanim slobodnim danima, tvrdila je Begli.

Begli je tvrdila da je još jedan zaposleni koji je pokušao da napravi promene u meteorološkom timu „takođe otpušten“ i dodala: „I jare i pare – to je industrija.“

Ljuta voditeljka se žalila na zaposlene koji su navodno kasnili i bili nepripremljeni, dok se od drugih članova osoblja očekivalo da nadoknade njihov zaostatak.

„Rukovodstvo tvrdi da ’ozbiljno shvata sve probleme’”, napisala je ona. „Da je zaista tako, rešili bi hronični problem u ponašanju zbog kojeg su dva producenta dala otkaz, a ostali bili prinuđeni da rade šest dana nedeljno.”

Begli se takođe požalila na to da su najplaćeniji meteorolozi imali lakši posao, dok se od zaposlenih na nižim pozicijama očekivalo da rade dugo, i to za znatno manju zaradu.