Pevač Aleksandar Cvetković, poznatiji pod pseudonimom Sale Tropiko, godinama je bio u braku sa koleginicom Jovanom Pajić s kojom ima dve ćerke.

Nakon kraha ljubavi se posvetio Bogu i molitvi, a nedavno je otkrio da je nedostatak vere glavni krivac za sve češće razvode.

- Molitvu svako treba da praktikuje jer je to hrana za dušu. Kroz molitvu smo bliži Bogu, ja bez nje ne izlazim iz kuće i ne idem na spavanje. Mir sam našao tu, baš u veri i Hristu. To je sastavni deo mog života. Kad govorim o estradi, živ sam čovek, i sebi mogu da dozvolim neke stvari. Uglavnom, namestio sam sebi život tako da sam posvećen ljudima oko sebe i sebi. Mnogo puta sam dobio kaznu “odozgo” zbog nekih stvari. Ugojio sam se više od 90 kila jer sam jeo sve i svašta, pio sam sve živo, pa sam se posle toga doveo u red. Decu štitim od loših uticaja današnjice tako što sam ih vaspitavao na vreme. Teram ih napolje, čistimo mozak i vodimo računa o tome šta gledaju - rekao je Sale, pa dodao:

"Sve puca zbog kratkog fitilja"

- U ljudima nema Boga i molitve, zato više nema svadbi nigde, samo razvodi su tu. Ljudi samo jure karijere, misle samo na sebe, a razumevanje i komunikacija prosto ne postoje. Mnogo mislimo na sebe, nemamo dug fitilj i zato sve puca. Bez ljubavi koja kreće iz srca nema venčanja i braka - zaključio je pevač nedavno za Blic.

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