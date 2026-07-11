Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo takav pristup može da umanji osećaj odmora i uspori oporavak organizma.

Posle napornih dana na poslu, završavanja obaveza i priprema za put, telo i um ne mogu trenutno da se prebace u režim opuštanja. Zbog toga sve veću pažnju privlači takozvano pravilo od 72 sata, koje savetuje da prva tri dana odmora proteknu bez pretrpanog rasporeda.

Ovaj savet poslednjih meseci postao je popularan i na društvenim mrežama, posebno na TikToku, a preneli su ga i brojni evropski mediji. Njegova suština je jednostavna – po dolasku na destinaciju ne treba odmah juriti za što većim brojem doživljaja, već organizmu dati vreme da se prilagodi.

Umesto napornog rasporeda, stručnjaci preporučuju da prvi dan prođe u raspakivanju, odmoru i kvalitetnom snu. Drugog dana dovoljno je otići u laganu šetnju, kratko obići okolinu ili provesti nekoliko sati na plaži. Tek trećeg dana preporučuje se postepeno uvođenje zahtevnijih aktivnosti i izleta.

Ovakav pristup posebno može koristiti porodicama sa decom, jer je i mališanima često potrebno vreme da se naviknu na novu sredinu, temperaturu i drugačiji dnevni ritam.

Da oporavak ne počinje odmah po dolasku potvrđuju i rezultati istraživanja objavljenog u stručnom časopisu Journal of Happiness Studies. Naučnici su pratili 54 zaposlena ispitanika pre, tokom i nakon odmora koji je u proseku trajao 23 dana.

Rezultati su pokazali da se osećaj zadovoljstva i blagostanja povećava već tokom prvih dana, ali da vrhunac dostiže tek oko osmog dana odmora. Nakon povratka na posao, pozitivan efekat odmora relativno brzo slabi i već tokom prve radne nedelje vraća se približno na nivo pre putovanja.

Stručnjaci ističu da kvalitetan odmor ne zavisi samo od destinacije, već i od načina na koji provodimo prve dane. Dovoljno sna, osećaj da sami upravljamo svojim vremenom, opuštanje i odsustvo pritiska da „moramo sve da stignemo“ mogu doprineti znatno boljem oporavku tela i uma.