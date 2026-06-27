Aleksandra Tadić Cipka je nedavno otvoreno govorila o bolnim temama iz svog privatnog života. 

Nakon što je nedavno izgubila supruga otkrila je da su planirali da osnuju porodicu, ali zbog iznenadne smrti nisu uspeli da ostvare snove. 

- Dugo nismo smeli da kažemo roditeljima, ali na kraju su moji prihvatili njega, a mene njegovi. Neko vreme im to nismo govorili zbog značajne razlike u godinama. Mislili smo da će nas proći, potiskivali smo osećanja i čekali, ali nije prošlo - rekla je Cipka. 

Njihov brak je trajao više od decenije, ali dete nikada nisu dobili. Iako je javnost često postavljala pitanja o tome,  Aleksandra je svojevremeno javno otkrila da nije mogla da zatrudni. 

Aleksandra Tadić Cipka

- Naravno da smo radili na bebi, ali... To je pitanje s kojim se suočavamo godinama! Kada vidite dvoje ljudi koji su dugo zajedno, a nemaju decu, ne postavljajte ta pitanja, ume da boli. Očigledno je da postoji problem. Prihvatila sam to da ne mogu da imam decu i svesna sam toga. Ne smatram se manje vrednom zbog toga, imam svoju svrhu u životu iako nemam decu - rekla je iskreno Cipka.  

"I dalje ne prihvatam da on nije živ" 

Pevačica je takođe govorila o suprugovoj iznenadnoj smrti, priznajući da još uvek nije prihvatila gubitak.

- Još uvek to nisam preživela. I dalje ne prihvatam da on nije živ! Za mene će zauvek biti prisutan. Iskreno smo se voleli i oboje smo znali koliko ko koga voli - istakla je pevačica ranije za Hype.

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