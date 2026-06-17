Dok većina Evropljana početak godine dočekuje uz vatromet i slavlje, u pojedinim delovima Bugarske odvija se prizor koji više liči na scenu iz horor filma nego na narodni običaj.

Muškarci obučeni u ogromna krzna, sa zastrašujućim maskama, rogovima i zvonima teškim nekoliko desetina kilograma prolaze kroz sela, skaču, urlaju i stvaraju nesnosnu buku. Na prvi pogled deluje kao da je u pitanju karneval čudovišta, ali iza svega krije se drevno verovanje staro vekovima.

Veruju da tako teraju nesreću i zle sile

Ovi neobični učesnici zovu se Kukeri. Njihov zadatak je da bukom, maskama i ritualnim igrama oteraju zle duhove, nesreću i bolesti, a da selu donesu zdravlje, sreću i dobru godinu. Zvona koja nose oko struka namerno su ogromna kako bi njihova zvonjava odjekivala kilometrima daleko.

Maske su često ručno pravljene i prenose se s kolena na koleno. Neke predstavljaju demone, druge divlje životinje ili mitska bića. Što maska izgleda strašnije, veruje se da je njena moć veća.

Tradicija koja je preživela vekove

Iako mnogi običaji nestaju pod pritiskom modernog života, Kukeri su opstali kroz ratove, političke promene i različite režime. Danas hiljade ljudi učestvuju u festivalima posvećenim ovoj tradiciji, a grad Pernik smatra se jednim od najvažnijih centara ovog običaja. Festival svake godine okuplja na hiljade učesnika i posetilaca iz celog sveta.

Za meštane ovo nije predstava za turiste, već deo identiteta koji se čuva generacijama. Veruju da bez zvonjave Kukera ne bi bilo ni sreće, ni dobrog roda, ni blagostanja.

Zato se svake godine, kada se pojave maskirana „čudovišta“, niko ne plaši. Naprotiv – smatra se da upravo ona donose zaštitu i teraju sve loše što bi moglo da zadesi selo.