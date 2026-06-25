Televizijski festival Ritam Evrope, u saradnji sa Prvom televizijom u Srbiji, Radio-televizijom Crne Gore i Radio-televizijom Republike Srpske, zvanično je pokrenuo jedan od svojih najvećih i najambicioznijih projekata do sada – Rhythm Girls, novu regionalnu muzičku grupu koja će okupiti najtalentovanije mlade pevačice iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.

Nakon pažljivo sprovedene selekcije među najboljim učesnicama festivala, stručni tim odabrao je 14 devojaka koje su svojim glasom, harizmom, scenskim nastupom i umetničkim potencijalom izborile mesto u najužem izboru za prvu postavu grupe koja će kroz vrhunsku produkciju, autorske pesme, spotove i velike televizijske nastupe biti predstavljena publici širom regiona.

Pred njima sada počinje potpuno novo poglavlje. Meseci intenzivnog rada, muzičkih radionica, snimanja, priprema i novih izazova odlučiće koje će od njih postati prve članice projekta koji već sada privlači veliku pažnju javnosti i muzičke industrije.

U uži izbor plasirale su se:

* ⁠Lara Baltić - Nikšić - Crna Gora

* Karla Obradović - Gradiška - Bosna i Hercegovina

* Maja Kitić - Prnjavor - Bosna i Hercegovina

* Anja Tabak - Ruma - Srbija

* Natalija Nikolić - Topola - Srbija

* Milica Pejković - Stara Pazova - Srbija

* Tara Šujeranović - Kruševac - Srbija

* Tijana Nikolić - Budva - Crna Gora

* Maša Smiljković - Boljevac - Srbija

* Nevena Antonin - Zrenjanin - Srbija

* ⁠Ivana Simić - Derventa - ⁠Bosna i Hercegovina

* Sofija Ranisavljević - Gornji Milanovac - Srbija

* Jovana Šćepanović - Nikšić - Crna Gora

* Lara Pavićević - Budva - Crna Gora

Rhythm Girls predstavlja novu eru televizijskog festivala Ritam Evrope, koji je tokom godina postao sinonim za otkrivanje i afirmaciju mladih muzičkih talenata. Cilj projekta je stvaranje moderne regionalne pop grupe koja će svojim pesmama, nastupima i autentičnim identitetom osvojiti publiku širom Balkana ali i Evrope.

Put do konačnog sastava tek počinje, ali jedno je već jasno – ovih 14 devojaka dobilo je priliku života. Pred njima je borba za mesto u grupi koja ima potencijal da postane jedno od najprepoznatljivijih novih muzičkih imena regiona.