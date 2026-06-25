Televizijski festival Ritam Evrope, u saradnji sa Prvom televizijom u Srbiji, Radio-televizijom Crne Gore i Radio-televizijom Republike Srpske, zvanično je pokrenuo jedan od svojih najvećih i najambicioznijih projekata do sada – Rhythm Girls, novu regionalnu muzičku grupu koja će okupiti najtalentovanije mlade pevačice iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.
Nakon pažljivo sprovedene selekcije među najboljim učesnicama festivala, stručni tim odabrao je 14 devojaka koje su svojim glasom, harizmom, scenskim nastupom i umetničkim potencijalom izborile mesto u najužem izboru za prvu postavu grupe koja će kroz vrhunsku produkciju, autorske pesme, spotove i velike televizijske nastupe biti predstavljena publici širom regiona.
Pred njima sada počinje potpuno novo poglavlje. Meseci intenzivnog rada, muzičkih radionica, snimanja, priprema i novih izazova odlučiće koje će od njih postati prve članice projekta koji već sada privlači veliku pažnju javnosti i muzičke industrije.
U uži izbor plasirale su se:
* Lara Baltić - Nikšić - Crna Gora
* Karla Obradović - Gradiška - Bosna i Hercegovina
* Maja Kitić - Prnjavor - Bosna i Hercegovina
* Anja Tabak - Ruma - Srbija
* Natalija Nikolić - Topola - Srbija
* Milica Pejković - Stara Pazova - Srbija
* Tara Šujeranović - Kruševac - Srbija
* Tijana Nikolić - Budva - Crna Gora
* Maša Smiljković - Boljevac - Srbija
* Nevena Antonin - Zrenjanin - Srbija
* Ivana Simić - Derventa - Bosna i Hercegovina
* Sofija Ranisavljević - Gornji Milanovac - Srbija
* Jovana Šćepanović - Nikšić - Crna Gora
* Lara Pavićević - Budva - Crna Gora
Rhythm Girls predstavlja novu eru televizijskog festivala Ritam Evrope, koji je tokom godina postao sinonim za otkrivanje i afirmaciju mladih muzičkih talenata. Cilj projekta je stvaranje moderne regionalne pop grupe koja će svojim pesmama, nastupima i autentičnim identitetom osvojiti publiku širom Balkana ali i Evrope.
Put do konačnog sastava tek počinje, ali jedno je već jasno – ovih 14 devojaka dobilo je priliku života. Pred njima je borba za mesto u grupi koja ima potencijal da postane jedno od najprepoznatljivijih novih muzičkih imena regiona.
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