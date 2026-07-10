Pevačica Svetlana Tomić, poznatija kao Mala Cana, prolazi kroz najteže dane nakon smrti supruga Andrije Bajića, koji je preminuo u 89. godini života.

U velikoj životnoj ispovesti Mala Cana govorila je o najtežim trenucima koji su obeležili njen život, od gubitka deteta, preko zdravstvenih problema i preživljenog moždanog udara, pa sve do poslednjih godina koje je provela uz supruga.

Prisetila se perioda kada se borila za zdravlje i otkrila koliko je Andrija bio uz nju.

- Preživela sam taj moždani udar. Padala sam, njemu je to bilo teško. Imam taj ugovor o izdržavanju i kao njegova supruga, u slučaju da mi se nešto desi, on bi onda ostao vlasnik kuće 1:1. Rekla sam tada da, u slučaju da mi se nešto životno desi ili me ugrozi, da kažu Andriji da on ostavi ćerkama sve. Jako mi je bilo loše i bojala sam se. Andrija je rekao da ne pričam tako. Bio je uz mene.

"Bilo mu je teško da ostanem bez dece"

Pevačica je otvoreno govorila i o velikoj želji koju ona i Andrija nisu uspeli da ostvare, da dobiju zajedničko dete.

- To je najlepši deo mog života koji sam imala od kada sam se rodila. Teško mu je bilo da ja ostanem bez dece i govorio je da je to velika žrtva da ja nemam decu. Mi smo razgovarali sa doktorom i on je rekao da nije problem da pokušamo, ali zbog njegovih godina dete ne bi možda bilo zdravo. Međutim, ja sam mu rekla da je to moje dete. Onda je meni je on rekao u jednom momentu: “Znam, dušo, to bi bilo dobro. Voleo bih”. I stvarno je voleo. Uvek smo se šalili. Govorila sam mu: “Ti ćeš znati da je tvoje čim uzme frulu da svira.” On je meni rekao: “Dušo, i ovako ti život nije bio lak i već si izgubila jednu bebu, veliki je rizik da se rodi dete, a nije zdravo”. Da on ne bi mogao da podnese da taj takav teret ja nosim. Prihvatila sam ga takvog kakav jeste, da on, hvala Bogu, ima porodicu koju sam ja poštovala i do samog momenta njegove smrti. Čak ni sad nisam rekla nijednu pogrdnu reč za njih, niti ću reći, sem istinu kako smo živeli.

Alo/Blic

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