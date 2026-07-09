Pevač, kompozitor i jedan od osnivača legendarnog dua „Braća Bajić“ Andrija Bajić preminuo je u 89. godini na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu nakon teške bolesti. Vest o njegovoj smrti rastužila je ljubitelje narodne muzike, kao i porodicu, prijatelje i brojne kolege, koji su se oprostile od umetnika čije su pesme obeležile više generacija.

Bajić je poslednjih nedelja vodio tešku zdravstvenu bitku, a tik nakon što se njegovo stanje posle moždanog udara privremeno stabilizovalo, došlo je do novog pogoršanja i infekcije, zbog čega je ponovo hospitalizovan. Iako su lekari danima pokušavali da mu spasu život, izgubio je životnu bitku. Od njega se potresnim rečima oprostila supruga, pevačica Mala Cana, koja je kroz suze potvrdila tužnu vest.

- On je imao samo urinarnu infekciju katetera. Ništa više. Bubrege smo lečili tolike godine, trebalo je da ide na dijalizu. Nije smeo da pije lekove zbog bubrega. Otišao je na urologiju zbog te bakterije, međutim tamo šta se dešavalo ne znam. Jednostavno je dobio moždani udar, mučilo ga je nešto, ali nije rekao šta. Krenula sam mu u posetu kada su me zvali i saopštili da je preminuo. Ubijte me. Živote moj. Ne treba mi život bez njega. Nikako sam. Ništa mu nisam rekla, samo sam mu rekla da me čeka, da ću doći i da ga volim. Ćerke su mu se pojavile i uzele su njegovu dokumentaciju, ali ne mogu ništa da urade jer ja imam veća prava kao supruga. Hoće da ga sahrane u Aleji velikana. Dosad sam ljubila i njegove oči, i sve sam mu ljubila i govorila da me čeka. Samo da me čeka i da ću doći, bez obzira na sve - rekla je kroz jecaje Mala Cana, i otkrila da će se boriti za pravdu:

- Postoji zakon koji štiti mene kao njegovu ženu. Oni se nisu obratili niti pitali ni za šta, sram ih bilo! Posle svega, sram ih bilo. Navikla sam ja na muke. One su uništile život i meni i njemu. Imao je dijagnozu, ali ja se kunem životom svojim, makar mi to poslednje bilo, neće se na ovome završiti. Samo bog neka im oprosti! S njim sam mnoge stvari loše prošla i kad nije mogao na noge, ja sam ga presvlačila, kupala, prala. Njima je bilo gadno, bio im je gadan taj kateter. Sve sam radila do poslednjeg momenta njegovog života - rekla je neutešna pevačica kroz jecaje samo dan nakon što su u javnost dospeli detalji narušenih odnosa sa Bajićevim ćerkama zbog raspodele imovine.

Ćerka legendarnog pevača Andrije Bajića, Milica Bajić, takođe se oglasila tužnom porukom povodom smrti oca.

„Bio je to jedan lep život. I molim vas, nemojte mi izjavljivati saučešće. Dajte mi pesmu, neka bruji Šumadija, neka se seti kakva je nekada bila i kakva nikada više biti neće. Neka ti je večno Carstvo nebesko, oče moj dragi“, pisalo je u njenoj oproštajnoj poruci, a dan nakon oproštajne poruke ćerka popularnog pevača objavila je dirljiv snimak, odnosno, dokumentarac o čuvenom dvojcu "Braća Bajić" i objavom je rasplakala mnoge i vratila u neka lepša vremena.

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