

Glumica Ljiljana Jakšić, koja se proslavila u ulozi čistačice Salvete, ali i po brojnim ulogama u pozorištima širom Srbije, rodila je ćerku Dariju u 52. godini života, a do osmog meseca trudnoće niko nije znao da je u drugom stanju, te je radila punom parom.

U 52. godini Ljilja se ostvarila u ulozi majke, a ćerka Darija postala je centar njenog sveta, dok o njenom ocu javnost gotovo ne zna ništa.

- O toj vezi ne bih da govorim, veliko je razočarenje, trajalo je mnogo kraće nego što drugi misle. Imam toliko stvari sa kojima se borim da ne razmišljam na tu temu. Bila je ta faza kada sam bila jako povređena žena, ali sam okrenula list. Tada sam mislila da je to prava ljubav, jesam u tom trenutku sam ga veoma volela - rekla je glumica, te se osvrnula na samu trudnoću i porođaj.

- Imala sam pet veštačih oplodnji . Od lekara mi niko nije rekao da ne mogu da ostanem u drugom stanju. Nisam lečila serilitet, već to što imam 52. godine, nikad mi niko nije rekao da ne mogu. Kraj 47. godine sam prvi put sam probala veštačku oplodnju, a zatim je došla peta veštačka oplodnja i ostala sam trudna sa Darijom 2013. godine - rekla je Ljiljana Jakšić , pa istakla da je ćerki objasnila zašto tata nije tu.

- Rekla sam da on ne želi da bude tu, da ima važna posla, deo toga je istina. On čovek nije želeo da bude sa nama, nije hteo tu obavezu - ispričala je Jakšićeva i sa osmehom na licu istakla da naslednica nosi njeno prezime, te da u krštenici Darije nije ni navedeno ime otaca.

Alo/Hajp

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