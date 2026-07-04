Sinoć je održano finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a tokom emisije došlo je do nepredviđenih situacija.

Dok je njegova koleginica rasplakala publiku emotivnom pesmom, Džan Imamović je u studio došao na konju.

Za pobedu se borio pesmom "Mujo kuje", a deo performansa bio je i njegov nesvakidašnji ulazak na velikom crnom konju.

On je šokirao publiku, žiri, ali i gledaoce kraj malih ekrana koji do sada ovako nešto nisu videli u muzičkim takmičenjima.

Šta je dobio pobednik?

Stefan Cekić je sinoć pobedio u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" i osvojio vrednu nagradu.

Njemu su voditelji uručili staklenu statuu, kao i ček od 30.000 evra.

Na pitanje na šta će potrošiti nagradu Stefan je uzbuđeno rekao:

- Ništa nisam planirao, nisam ni očekivao ovo, ne znam na šta ću potrošiti nagradu.

- Savetovao bih ga da uloži u karijeru - rekao je Dragomir Despić Desingerica koji mu je bio mentor.

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