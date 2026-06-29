Sudeći po spekulacijama i najnovijem snimku koji je ugledao svetlost dana, pa ubrzo nestao, Džejla Ramović i Jakov Jozinović su uplovili u romansu.

Iako se o njihovom odnosu dugo priča u javnosti, malo ko zna da je pevačica četiri godine starije od kolege.

Naime, Džejla Ramović je rođena 2002. godine i ima 24, dok je Jakov rođen 2006. godine i ima tek 20 godina.

Iako su očigledno već neko vreme u bliskom odnosu, par je pokušavao da svoju ljubav sačuva daleko od očiju javnosti. Ipak, strasti su ih odale!

Tajna je isplivala na videlo kada je Jakov na svom Instagram profilu objavio snimak sa jahte na kojem se strastveno ljubi sa Džejlom. Iako je pevač brzo obrisao ovaj video, njegovi pratioci su bili brži, te su uspeli da ga sačuvaju.

Nakon početnih nagađanja ko je misteriozna devojka, pojavio se kompletan snimak koji jasno pokazuje da se Džejla i Jakov ljube i razmenjuju nežnosti pred prijateljima tokom plovidbe.

"Zaljubljeno sam ga gledala"

Podsetimo, nakon nastupa u Sava Centru Džejla je progovorila o Jakovu.

- Osetili smo tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima - istakla je popularna pevačica.

Ono što je mnoge iznenadilo jeste Džejlino priznanje o tome koliko ju je ovaj zajednički trenutak poneo.

- Od onih sam koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta - priznala je.

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