Nakon što je predstavila novu pesmu "Sad je sve okej", Jelena Karleuša obratila se svojim vernim pratiocima i zahvalila svima koji su podržali njen novi muzički projekat.

Pevačica nije krila zadovoljstvo reakcijama publike, ističući da joj podrška fanova mnogo znači. Na društvenim mrežama uputila je emotivnu poruku zahvalnosti svima koji su preslušali pesmu, delili je i pružili joj podršku od samog objavljivanja.

- Plačem dok čitam ove divne komentare na YouTube-u... Hvala vam! Zajedno smo učinili da ova tužna pesma za samo četiri dana doživi veliki uspeh i bude broj jedan u trendingu u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Austriji. Nekada život slomi i najjače, ipak smo samo ljudi, ali prava snaga je stegnuti srce, pronaći hrabrost i snagu i krenuti ponovo, od nule. Želim vam svima da, posle teških životnih lomova, ponovo možete da kažete: "Sad je sve OK." Voli vas vaša Jelena Karleuša - napisala je pevačica sa mnogo emocija.

Nova pesma za kratko vreme privukla je veliku pažnju publike, a broj pregleda i komentara na digitalnim platformama nastavlja da raste. Fanovi u komentarima ističu da im se dopada novi zvuk i poruka pesme, dok mnogi smatraju da će "Sad je sve okej" biti jedan od zapaženijih hitova ovog leta.

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