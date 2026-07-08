Pevačica Mala Cana stigla je po telo preminulog supruga i legendarnog pevača Andrije Bajića, koji je preminuo juče u 89. godini života.

U ranim jutarnjim časovima došla je na VMA, kako bi indifikovala telo svog preminulog supruga Andriju Bajića.

Ona je utučena i ispijena dala izjavu, pa pomenula ćerke pokojnig Bajića.

- Nikako sam! Ništa mu nisam rekla samo sam mu rekla da me čeka da ću da dođem i da ga volim. Ćerke su mu se pojavile i uzele su njegovu dokumentaciju, ali ne mogu ništa da urade jer ja imam veća prava kao supruga. Hoće da ga sahrane u Aleji velikana.

- Ja sam ga sad ljubila i njegove oči i sve sam mu ljubila i govorila da me čeka. Samo da me čeka i da ću ja da dođem bez obzira - govorila je Cana zavijena u crno, pa nastavila o njegovim ćerkama.

- Postoji zakon koji štiti mene kao njegovu ženu. Oni se nisu obratili niti pitali za bilo šta, sram ih bilo! Posle svega, sram ih bilo. Pustite vi mene ja sam navikla na muke. One su uništile život i meni i njemu. Imao je dijagnozu ali ja se kunem životom svojim makar mi to poslednje bilo neće se na ovome završiti - govorila je Cana o ćerkama pevača

- Samo Bog neka im oprosti! Ja sam s njim mnoge stvari loše prošla i kad nije mogao na noge, ja sam ga presvlačila, kupala, prala. Njima je bilo gadno, bio im je gadan taj katetar. Sve sam radila do poslednjeg momenta njegovog života - govorila je Mala Cana Za Kurir.

Alo/Kurir

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