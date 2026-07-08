Proslavljeni srpski fudbaler i golman Saša Stamenković i njegova supruga, nekadašnja pevačica Silvija Nedeljković, posle 17 godina borbe za potomsvo čekaju blizance.

Pevačica i njen muž su bili gosti jednog sportskog podkasta, gde su otkrili i imena za blizance koje čekaju.

Iako je Silvija u početku odbijala da otkrije, na kraju je posustala, pa napomenula da je za sina sigurna, dok se za ćerku još uvek dvoumi.

- Za devojčicu se još uvek nećkam iskreno, htela sam da kad je vidim odredim ime, tako da to još uvek nije sigurno - rekla je Silvija.

Dok su za sina odlučni.

- Za dečaka znamo sigurno da će biti po njegovom dedi, Boško, tako da stiže jedan mali božiji dar.

Iako nisu sigurni za devojčicu, kaže da se lome između dva imena.

- Za devojčicu ćemo da vidimo tu sad, lomimo se oko dva imena. Jedno će biti Staša, jedno Neva, pa ćemo videti šta će biti - rekla je Silvija, a onda se uključio i njen muž:

- Njoj odgovara najviše da bude Staša, jer sutradan kad kaže Saša, Staša to je isto skačemo i jedno i drugo - našalio se golman u "sportcast podcast"

Silvija je nedavno otvoreno govorila o borbi za potomstvo

- Upravo te ta vera vodi napred. Ovo nije tužno i ne želim da se ovo gleda na tužan način zato što mnogo žena to prolazi, možda i duže nego ja. Teško je kada ideš na vantelesne, teško je kada izgubiš bebu, teško je da se vratiš iz toga. Meni se pre dve godine desilo da sam mislila dva, tri meseca nakon gubitka da ne može dalje, da više nema dalje i da je to to. Međutim, ta vera i to nešto me je vratilo na pravi put i opet mi dalo tu snagu. Želim da ženama kažem da ne treba odustajati. Dokle god smo mi sa dve noge na zemlji, žive, zdrave i prave to je moguće. I kada su prognoze lekara nikakve desi se čudo. Meni se konkretno desilo čudo. Mislim da je sve to nešto što nas još više ojača, šta treba da nas pogura napred. ne treba da se odustaje. Nažalost to je sastavni deo naših života. Svaki drugi par se bori sa sterilitetom i to je jedna tužna istina svih nas. Ne vidim ništa loše da se priča o tome, da podržavamo jedni druge da se apeluje da žene pričaju o tome. Jer možda bi dale savet nekome šta je ona prošla i možda bi nekom pomogle. Da li je to ishrana, način života, odnos prema sebi... Mnogo parova ulaze u krize, probleme kada im se dogodi gubitak, te negativne čuvene bete. Sve je to teško. Teško je nama ženama koje treba sve to da iznesemo. Ali teško je i muškarcima. Znam da i moj Saša sigurno na sebi težak način proživljava. Neće plakati, ali na muški način vidim da pati. Međusobna podrška je bitna. Tu je snaga, ta srž uspeha, ta povezanost, i sam šlag na torti je ta vera da ne treba odustajati. Treba verovati, samo pozitivno i to će doći. Samo je božja volja u pitanju- rekla je ona za Blic nedavno.

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