Legendarni muzičar Andrija Bajić, jedan od osnivača čuvenog dvojca "Braća Bajić", preminuo je 7. jula na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) u 89. godini, nakon teške bolesti.

Posle moždanog udara vodio je tešku i iscrpljujuću borbu za život, ali, uprkos naporima lekara, nije uspeo da pobedi bolest.

Do poslednjih dana ostao je veran muzici. Neposredno pre smrti zamolio je svoju suprugu, pevačicu Malu Canu, da objavi pesmu "Hej orlovi", bez obzira na to šta će se dogoditi s njim. Ona je ispunila njegovu poslednju želju i predstavila numeru javnosti.

Andrija je za ovu pesmu komponovao muziku i otpevao prateće vokale, zbog čega „Hej orlovi“ nosi posebnu emotivnu težinu. To je ujedno i poslednje studijsko ostvarenje u kojem se može čuti njegov glas.

Trnovit put od siromaštva do milionskih tiraža

Andrija je sa svojim bratom Tomislavom rođen i odrastao u selu Jabučje kod Lajkovca, u siromašnoj nadničarskoj porodici Lazara Bajića i Mileve Jevtić, u kojoj je odrastalo sedmoro dece. Ljubav prema narodnoj muzici braća su razvila još u ranom detinjstvu, svirajući frulu.

Tokom karijere duge pet decenija nametnuli su se kao kompletni umetnici – kompozitori, tekstopisci, instrumentalisti i vokalni solisti koji su stvarali u duhu izvornog srpskog melosa.

Malo je poznato da su upravo oni autori pesama koje se danas često smatraju izvornim narodnim numerama, poput „Nad izvorom vrba se nadnela“, koju je proslavila Silvana Armenulić, kao i čuvenog „Kolubarskog veza“, jednog od najpoznatijih srpskih kola.

Tokom 50 godina rada objavili su 43 singl ploče i 28 long-plej albuma. Bili su prvi dobitnici Jugotonove prestižne nagrade „Zlatna ptica“ za više od milion prodatih primeraka jednog singla. Takođe, snimili su 120 trajnih snimaka za arhivu Radio Beograda, dok je Tomislav Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) ustupio više od 2.000 narodnih reči i izraza koje je godinama prikupljao.

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