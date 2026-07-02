Pevačica Marija Šerifović nedavno je otkrila svoje mišljenje o naglom uspehu mladog izvođača Jakova Jozinović, otvoreno govoreći o njegovoj karijeri, kao i timu koji stoji iza njegovog uspona.

Dok je govorila o njegovoj popularnosti i publici koja ga prati, Marija Šerifović se osvrnula i na mogućnost da njegov uspeh vremenom doživi pad, pa je detaljno objasnila kako ona vidi razvoj ovakvih brzih muzičkih karijera na estradi.

- Dakle, ovo je tema, mi to ne možemo da razumemo, to su deca. Njegova ciljna grupa je 18 minus, okej, bude i poneko stariji zato što želi da sluša tu muziku. E sad, hoćemo li mi da se bavimo teorijom, kako je došlo do toga? Ma baš me briga, neko u to veruje. Hoćemo li da čekamo da li će Jakov da padne za godinu, dve, tri dana kad bude krenuo da snima autorske pesme, pa budu neke loše pesme ili ne budu dobre, pa dobro, e onda ćemo mi da budemo one babe i dede što sede - rekla je Marija za "Radio S".

Ona se nije tu zaustavila, već je jasno poručila svima kojima možda smeta njegov uspeh da ga ostave na miru:

- Pustite bre čoveka, pustite dete, je l' to talas? Pa neka je talas - rekla je ona.

Šuška se da je Jakov Jozinović u vezi sa Džejlom Ramović

Podsetimo, već danima unazad glavna tema medija i javnosti je video koji je na kratko osvanuo na pevačevom profilu, pa nestao.

Na njemu se vidi kako se Jakov ljubi sa devojkom koja liči na Džejlu Ramović, pa mnogi tvrde da je upravo ona nova izabranica mladog pevača.

Međutim, kako vreme prolazi i snimak se sve više šeruje, mnogi komentarišu da to nije pevačica, već izvesna Iva.

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