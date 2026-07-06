Vojvoda od Saseksa doputovao je u Britaniju radi niza javnih aktivnosti, bez supruge Megan i dvoje dece, a prema navodima njegovog portparola, planirao je da privremeno boravi u jednoj od kraljevskih rezidencija nakon što je tokom vikenda obezbedio alternativne aranžmane za ličnu bezbednost.

Međutim, kako je navedeno, ponuda za smeštaj je povučena neposredno pred presudu u njegovom postupku protiv izdavača lista "Dejli mejl", koja se očekuje u utorak.

Portparol princa rekao je za list Independent da su se iz Bakingemske palate pojavili različiti navodi o tome da on nije prihvatio smeštaj, kao i da je ponuda povučena iako je, kako tvrdi, formalno bila prihvaćena nakon što su obezbeđeni bezbednosni aranžmani.

On je ocenio da je "razočaravajuće" što je ponuda povučena i naveo da je palata bila upoznata sa sudskom odlukom još prošlog četvrtka.

Iz Bakingemske palate poručeno je da više nisu bili dostupni odgovarajući kapaciteti za smeštaj i osoblje, kao i da je dugotrajan sudski postupak dodatno zakomplikovao situaciju i mogao da utiče na ustavni položaj kralja.

Prema ranijim najavama, Megan Markl je trebalo da ga prati tokom posete, ali je neizvesno da li će doći u Britaniju.

Navodi se i da je Hari želeo da sa decom poseti grob njegove majke, princeze Dajane, što bi bila njihov prva takva poseta, ali nije poznato da li će do toga doći.

Ovo je njegov drugi dolazak u Britaniju ove godine, a prethodno je u januaru boravio u Londonu zbog sudskog postupka protiv izdavača "Dejli mejla".

Od povlačenja sa kraljevskih dužnosti 2020. godine, princ Hari je više od deset puta boravio u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok kralj Čarls III nije video njegovu decu od 2022. godine, navodi Independent.

(Tanjug)

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