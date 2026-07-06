Pevač Andrija Bajić (88) u kritičnom je stanju nakon što je doživeo moždani udar, a njegova četiri decenije mlađa supruga Mala Cana je kroz suze govorila o njegovom stanju, ali i odnosu sa njegovim ćerkama. Ona tvrdi da je doživela fizički napad od njegovih ćerki dok su mu bili u bolničkoj poseti.

Mala Cana tvrdi da joj Andrijine ćerke brane da uđe u njihovu kuću u Beogradu.

- Ćerke njegove mi ne dozvoljavaju da uđem u kuću. Dok je bio u bolnici počela je arogancija njegovih ćerki, gurale su me i želele da ne budem tu. On je sve to gledao. Ispred njega sam doživela nasilje od njegovih ćerki ispred njegovog kreveta u bolnici se sve dešavalo. Došla je policija i one su rekle da je došlo do rasprave i guranja,a ne do nasilja. On ih je molio da stanu, vikao je na njih i rekao da im to neće oprostiti. To je bilo dok je još bio okej, dok je bio u bolnici u Pančevu - rekla je Cana jecajući, pa nastavila:

- One su htele njega da biju kada smo bili u kući njegovoj, odavno ovo traje, sada je samo eskaliralo. Napala ga je tada starija ćerka. Prvo mene, pa njega. Godinama sam ćutala jer me je on molio da ćutim jer ga je bilo sramota šta je doživeo i molio me je da ne pričam. On je i pre mene imao problem sa njima, a ja sam ćutala i gutala i uvek gledala da balansiram jer sam ja nova žena njihovog oca, pa da ne bude da želim materijalnu korist od njega. Jesam li ja to zaslužila nakon svih godina? Ovo je strašno šta se dešava - poručila je pevačica..

"Život mu je ugrožen"

Cana je otkrila detalje pevačevog stanja. - Andrija je jako loše, životno je ugrožen. Otišao je zbog bolničke infekcije zbog katetera, tu je dobio moždani udar. Na urologiji se to dogodilo, prebacili su ga na neurologiju i uključili ga na dijalizu - rekla je, pa nastavila:

- On je godinama izdržao bez dijalize jer smo se lekar i ja svim naporima trudili da živi što kvalitetnije i da uz pomoć ishrane i suplemenata izbegne dijalizu. Od tada je bio jako utučen. Uradila sam sve što sam mogla da mu pomognem.

Alo/Blic

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