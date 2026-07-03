Voditelj Ognjen Amidžić oglasio se pred finale takmičenja "Pinkove zvezde". On nije krio uzbuđenje pred večerašnji spektakl.

- Posle deset meseci, neverovatne borbe, neizvesnosti, svađa, ukrštanja različitih stavova, dolazimo do finala "Pinkovih zvezda". Ja sam, tako reći, spreman, samo da se obučem i idem u lajv, a vi birate ko će biti nova Pinkova zvezda – rekao je Ognjen Amidžić za "Pink".

Podsetimo, večeras se za prvo mesto bori 19 takmičara:

Igor Lošić, Luka Đokić, Irma Topolović, Mervan Mehmedović, Đorđe Jovanović, Ognjen Inđić, Robert Selinger, Dragana Mitrović, Kenan Hadžić, Haris Kajević, Stefan Cekić, Miodrag Đokić, Damiano Roi, Daria Subotić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović, Ana Jokić i Jovan Gavrilović.

Članovi stručnog žirija takođe će se naći u svojim sudijskim stolicama i oceniti kandidate, program će voditi Bojana Lazić, u ime produkcije govoriće Ognjen Amidžić, a pobednik će biti odabran isključivo glasovima publike.

Nova pravila u novoj sezoni

Voditelj Ognjen Amidžić preuzeo je reč tokom baraža i šokirao sve prisutne, saopštivši veliku promenu i odluku koja je iznenadila kako takmičare, tako i stručni žiri.

Nakon što su svi takmičari izveli po dve numere, usledio je napeti baraž u kojem su se našli Anja Tabak, Irma Topolović, Haris Kajević i Stefan Cekić. Umesto standardne procedure glasanja i eliminacije, Ognjen Amidžić je prekinuo tišinu i obratio se svima u studiju.

- Mislim da imamo četiri kandidata u baražu. Poštovani gledaoci, poštovani žiri, pratili smo ovo takmičenje jako dugo i došli smo na korak do finala, i pratili smo šta se dešava danas, glasovi žirija, čudne odluke, čudne situacije. Kada vi izaberete nekoga, produkcija se ne meša, ako je klimavo, produkcija ulazi da potvrdi, jer biramo finaliste. Kada vi odlučite da neko ide u baraž i ovih četvoro je večeras u baražu, lično mislim da ste svi vi videli njih u finalu, žiri nije - rekao je Ognjen, pa najavio promene u "Pinkovim zvezdama" od naredne sezone.

- Reći ću vam, pošto je ovo poslednja emisija ovakvog karaktera, od sledeće sezone će produkcija uticati drugačije na samo takmičenje i drugačiji će biti glas produkcije. I sada mi treba da izaberemo troje koje će ispasti i samo jednog koji će ići u finale - rekao je Ognjen koji je otkrio da će sledeće godine biti novina o kojima ne može da govori.

- Biće promena i što se tiče žirija i pravila i novina, videćemo još nemam informacije da mogu da pobelim, očekujem osveženje, ali ne verujem da će neko da napusti, ne znam da li će neko otići, za sad nemam informacije - bio je iskren Ognjen Amidžić.

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