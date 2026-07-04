Nakon pobede u najgledanijem muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde", Stefan Cekić nije uspeo da zadrži suze dok se zahvaljivao glasačima, porodici i svom mentoru.

-Hvala svima, hvala mojoj ženi, mom mentoru i mojoj publici - poručio je on.

Pobednik dobio pesmu od Desingerice

Nakon njega, publici se obratio i njegov mentor Dragomir Despić Desingerica:

-Stefan je želeo da odustane, bilo je teško, dobio je tri "ne", ali ja sam bio uz njega i sada je stigao tamo gde treba da bude, na vrh, jer je najbolji. Poklanjam pesmu, da se zna - saopštio je Despić vidno uzbuđen i srećan zbog pobede svog kandidata.

Kako je izgledala borba za titulu pobednika

Nakon višemesečnog takmičenja, večeras je završena još jedna sezona "Pinkovih Zvezda", a publika je svojim glasovima odlučila pobednika. Stefan Cekić, koji se takmičio pod rednim brojem 11 u velikom finalu, osvojio je najviše glasova i time nadmašio konkurenciju, čime je zasluženo odneo titulu u jednoj od najgledanijih muzičkih emisija.

Tokom završnice, mentori su izašli na scenu zajedno sa svojim kandidatima, zagrlili ih i pružili im podršku do samog kraja.

Pobednik je osvojio i nagradu u iznosu od 30.000 evra.

Publika odlučila o šampionu večeri

Finalno veče proteklo je u znaku emocija, visokog nivoa izvođenja i velike neizvesnosti. Ukupno 19 finalista izašlo je na scenu sa ciljem da osvoji simpatije publike i dođe do pobede.

Takmičenje je od samog početka bilo izuzetno dinamično. Nakon prvog preseka glasova, sedam kandidata napustilo je dalje takmičenje, dok je preostalih 12 nastavilo borbu za titulu pobednika.