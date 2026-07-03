Večeras se održava veliko finale "Pinkovih zvezda", a među prvima je stigla i članica žirija, pevačica Zorica Brunclik, u pratnji supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša i ćerke Zlate.



Zorica je i ovog puta potvrdila zašto važi za jednu od najprepoznatljivijih i najautentičnijih ličnosti domaće estrade. Njena pojava na crvenom tepihu privukla je pažnju prisutnih, a modnim izborom još jednom je pokazala svoj beskompromisni stil i sigurnost koja je prati decenijama.



Za ovu priliku odabrala je upečatljivo plavo-belo prugasto odelo sa crnim reverima, koje je uklopila sa crnom majicom i elegantnim crnim naočarima za sunce.

Kemiš se nije odvajao od supruge, a njih dvoje nisu krili dobro raspoloženje i uzbuđenje zbog večerašnjeg finala, u kojem s nestrpljenjem očekuju uspeh Zoričinih kandidata.

Na pitanje da li ostaje u žiriju u sledećoj sezoni takmičenja, pevačica je rekla sledeće:

"Živce sam ostavila u celom serijalu. O sledećoj sezoni o tom potom" - rekla je Zorica Brunclik.

Dragan Stojković Bosanac stigao na finale Pinkovih zvezda: "Znam pobednika"

Sve oči javnosti večeras su uprte u spektakularno finale "Pinkovih zvezda", gde će nakon meseci žestoke borbe konačno biti proglašen pobednik ove sezone, a članovi žirija ne kriju uzbuđenje. Među njima je posebnu pažnju privukao Dragan Stojković Bosanac, koji je svojim prepoznatljivim humorom i otvorenim izjavama pred našim kamerama sumirao utiske o takmičenju i kolegama.



-Ja znam ko će pobediti, ali neću da vam kažem. Evo samo što mi suze nisu krenule, jer je kraj takmičenja - našalio se Dragan Stojković, pa nastavio:

-Ne znam da li ostajem, imam i više godina. Ima dosta dobrih kolega, nismo mi popili muzičku pamet Srbije i sveta. Mi ne vežbamo, nemamo scenario i ugovorenu komunikaciju. Ko se tu najbolje snađe, taj je zapažen. Niko mi neće nedostajati od članiva žirija - rekao je muzičar.

BONUS VIDEO: