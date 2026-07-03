Intimni odnosi predstavljaju važan deo života i imaju uticaj na emocionalno i fizičko blagostanje. Iako se o ovoj temi i dalje ne govori jednako otvoreno u svim sredinama, interesovanje za to šta čini zadovoljavajući partnerski odnos sve je veće, posebno u kontekstu savremenih istraživanja.

Jedno od najčešćih pitanja jeste koliko bi intimni odnos trebalo da traje da bi partneri bili zadovoljni. Naučna istraživanja pokušavaju da daju okvirne odgovore, ali naglašavaju da ne postoji univerzalno pravilo, jer zadovoljstvo zavisi od mnogo individualnih faktora.

Šta kažu istraživanja o trajanju?

Različite studije pokušavaju da utvrde okvirno trajanje koje se najčešće povezuje sa zadovoljstvom u partnerskim odnosima.

Jedno od poznatijih istraživanja sprovedeno je u okviru Univerziteta u Kentakiju, gde je analizirano iskustvo velikog broja ispitanica. Rezultati su pokazali da se trajanje od oko 10 minuta često doživljava kao zadovoljavajuće u realnim okolnostima, dok su u idealnim uslovima ispitanice navodile da bi preferirale nešto duže trajanje, u rasponu od 15 do 20 minuta.

Slični nalazi pojavili su se i u ranijim istraživanjima, uključujući studiju sa Državnog univerziteta Pensilvanije, koja je ukazivala da se oko 13 minuta često navodi kao okvir koji mnogi smatraju optimalnim.

Iako se brojke razlikuju, zajednički zaključak je da ne postoji jedno „pravo“ vreme koje važi za sve.

Nema univerzalnog pravila

Stručnjaci ističu da se očekivanja i iskustva značajno razlikuju od osobe do osobe, kao i od situacije do situacije. Zbog toga nije moguće postaviti univerzalni standard kada je u pitanju trajanje intimnog odnosa.

Prevelika očekivanja ili poređenje sa „prosekom“ često mogu dovesti do nesigurnosti ili nezadovoljstva, iako u praksi kvalitet odnosa ne zavisi isključivo od vremena.

Šta je zapravo važno za zadovoljstvo?

Savremena istraživanja sve više naglašavaju da se kvalitet intimnog odnosa ne može meriti samo trajanjem.

Na ukupno zadovoljstvo utiču i faktori kao što su emocionalna povezanost, poverenje, pažnja i međusobno razumevanje partnera. Upravo te komponente često imaju jednaku ili veću ulogu od samog trajanja.

Zbog toga stručnjaci sve češće ističu da je komunikacija između partnera jedan od ključnih elemenata stabilnog i ispunjenog odnosa.

Individualno iskustvo bez „pravila“

Istraživanja pokazuju da ne postoji tačno definisano idealno trajanje koje bi odgovaralo svima. Umesto toga, radi se o individualnom iskustvu koje zavisi od ličnih potreba, navika i odnosa između partnera.

Fleksibilnost, razumevanje i otvoren razgovor smatraju se važnijim od pokušaja da se ispuni neki „prosek“.

Na kraju, stručnjaci naglašavaju da je za kvalitetan partnerski odnos najvažnije uzajamno razumevanje i spremnost da se o očekivanjima i potrebama otvoreno razgovara, jer upravo to najviše doprinosi dugoročnom zadovoljstvu.