Fotografije sa aerodroma Jovane Jeremić i njenog partnera Miloša Stojanovića Tigra privukle su veliku pažnju na društvenim mrežama.



Par koji mesecima intrigira javnost uspeo je da podigne ogromnu prašinu fotografijama sa aerodroma i to odmah nakon romantičnog odmora u Italiji.

Jovana Jeremić i Tigar proveli su nezaboravne dane uživajući u lepotama Sardinije, odakle su se redovno oglašavali i delili trenutke ljubavi, ali i zajedničkih treninga.

Međutim, njihov povratak i najnovije slike izazvale su opštu pometnju na društvenim mrežama i pokrenule lavinu teorija.

Prva stvar koja je svima upala u oči jeste da je Jovana nasmejana na fotografijama, dok Tigar voditeljku čvrsto grli sa veoma ozbiljnim izrazom lica. Pratioci su odmah počeli da nagađaju, da li je bokser ozbiljan jer Jovana u Beograd putuje bez njega? Da li se par rastao pred samo ukrcavanje na let?

-"Da li je sve u redu između njih?", "Izgledaju nekako distancirano", "Čekaj, je l' to on ne ide dalje sa njom?" - samo su neki od komentara zbunjenih fanova koji su preplavili mreže.

Dodatnu sumnju podgreva i činjenica da se na aerodromu sve odigralo brzo, pa javnost uveliko debatuje o tome da li Tigar samo ispraća svoju lepšu polovinu na sledeću destinaciju ili su njihovi putevi, bar na kratko, krenuli u različitim smerovima zbog poslovnih obaveza.

Podsetimo, Tigar je na odmoru krišom je snimao voditeljku i javno pokazao šta ona radi usred noći na moru.

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