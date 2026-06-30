Nakon što je njegova veza sa poznatom srpskom voditeljkom Jovanom Jeremić mesecima punila naslovne strane domaćih medija, biznismen Dragan Stanković, povukao se iz javnosti i vratio svakodnevnim poslovnim obavezama.

Iako ga je javnost najviše upoznala kroz emotivnu vezu sa Jovanom Jeremić, Stanković već godinama unazad gradi ozbiljan poslovni sistem.

Kao vlasnik pekarske industrije, vodi jedan od većih proizvodnih lanaca hleba, peciva i kolača u Srbiji.

Dragan Stanković je i dalje aktivan u poslu i svakodnevno upravlja proizvodnjom i organizacijom u svojoj kompaniji.

U prethodnom periodu suočavao se sa ozbiljnim izazovima, uključujući požare u pojedinim proizvodnim pogonima, ali je uspeo da održi kontinuitet poslovanja.

Dragan i dalje živi u Begaljici, u opštini Grocka, na velikom porodičnom imanju koje javnost često opisuje kao "dvorac". Tamo živi sa sinovima iz prvog braka.

Nakon raskida sa Jovanom Jeremić, koji se desio krajem 2024. godine, uplovio je u mirniji emotivni period. Nedavno se u javnosti pojavio sa novom partnerkom, plavušom Aleksandrom, od koje se nije odvajao na jednom beogradskom koncertu.

Ubrzo potom, na društvenim mrežama bjavio je i romantičnu fotografiju iz restorana na kojoj pozira sa izabranicom.

Posebnu pažnju privukao je detalj sa večere - na tanjiru ukrašenom srcima bilo je ispisano ime njegove nove partnerke, a Dragan je uz fotografiju ostavio i kratku poruku:

- Dvoje ljudi. Jedno srce. Bez mnogo reči.

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