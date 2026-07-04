U petak, 10. jula 2026. godine, Pitbull će nastupiti na festivalu „American Express presents BST Hyde Park“, u realizaciji kompanije AEG Presents. Predstavljen u partnerstvu sa kompanijom Live Nation, globalni prenos uživo njegovog glavnog nastupa doneće publici širom sveta jedan od najiščekivanijih muzičkih trenutaka ovog leta, dok će istovremeno uključiti i zvanični pokušaj obaranja GUINNESSOVOG REKORDA™ za najveće okupljanje ljudi koji nose ćelave perike.

Prenos uživo na Pitbullovom zvaničnom YouTube kanalu, u produkciji kompanije Live Nation, koji možete pratiti OVDE, trajaće između dva i tri sata, i pretvoriće pokušaj obaranja rekorda u globalni događaj koji će se odvijati u realnom vremenu. Na taj način, fanovi širom sveta imaće

priliku da iz prvog reda prate ispisivanje istorije, dok će prenos ujedno biti i proslava Pitbullove verne zajednice obožavalaca, od milja poznate kao „The Bald Es".

Koncipiran u stilu velikih sportskih televizijskih prenosa, lajvstrim će voditi britanski televizijski i radijski voditelj, podkaster i medijska ličnost Džejmi Leing, kulturni komentator i voditelj emisije The Jack & Ash Show Džek Remington, kao i američka komičarka i glumica Heder Mekmehan. Ovaj trojac izveštavaće uživo sa lica mesta i uključivaće fanove u interaktivne segmente osmišljene da gledaocima dočaraju jedinstvenu atmosferu festivala BST Hyde Park. Prenos će obuhvatiti intervjue sa posetiocima, ekskluzivan pogled iza kulisa, kao i odbrojavanje do velikog finala – svečanog uručenja zvanične titule GUINNESS WORLD RECORDS™ na bini.

Lajvstrim dodatno razvija fenomen koji su pokrenuli sami fanovi i koji je postao zaštitni znak Pitbullovih koncerata širom sveta - hiljade obožavalaca nose ćelave perike kao omaž njegovom prepoznatljivom izgledu, nazivajući sebe od milja „The Bald E's“. Festival BST Hyde Park, jedan od vodećih muzičkih festivala na svetu, podići će ovaj pokret na dosad najveći nivo, pozivajući kako posetioce na licu mesta, tako i gledaoce širom sveta da postanu deo jedinstvenog zajedničkog kulturnog trenutka.

Dok Pitbull nastavlja svoju svetsku „I'M BACK“ turneju, koja je do sada premašila broj od dva miliona prodatih ulaznica u 27 zemalja, prenos uživo sa festivala BST Hyde Park predstavlja jedan od ključnih trenutaka turneje koja je na putu da postane najveća solo turneja u njegovoj karijeri. Rasprodate arene, viralni fenomen među fanovima i rekordna potražnja za ulaznicama širom sveta potvrđuju njen izuzetan uspeh, a Beograd će imati priliku da vidi Mr. Worldwide-a 13. novembra u Beogradskoj areni.

Nastavljajući zamah koji je ostvarila turneja Party After Dark, sa više od 50 nastupa u 13 zemalja, Pitbull potvrđuje status jednog od najkonstantnijih i najuspešnijih koncertnih izvođača svoje generacije, dok aktuelna turneja njegov globalni uticaj podiže na dosad nezabeležen nivo. Ulaznice za preostale koncerte dostupne su putem sajta LiveNation.com.

PITBULL I’M BACK TOUR: sa specijalnim gostom Lil Jonom

Datum festivala

Fri Jul 3 – Leeds, UK – American Express Presents Roundhay Park*

Tue Jul 7 – Dublin, IE – Marlay Park Wed Jul 8 – Limerick, IE – Thomond Park Stadium

Fri Jul 10 – London, UK – American Express Presents BST Hyde Park*

Sat Jul 12 – Nice, FR – Allianz Arena Wed

Jul 15 – Arnhem, NL – GelreDome

Sun Jul 19 – Dusseldorf, DE – Arena Im Open Air Park Tue

Jul 21 – Budapest, HU – Puskas Arena Thu

Jul 23 – Warsaw, PL – PG Narodowy Sun

Jul 26 – Prague, CZ – Airport Letnany Wed

Jul 29 – Riga, LV – Mezaparks Great Bandstand

Fri Jul 31 – Kaunas, LT – Darius and Girenas Stadium

Wed Aug 19 – Bristow, VA – Jiffy Lube Live

Fri Aug 21 – Virginia Beach, VA – Veterans United Home Loans Amphitheater at Virginia Beach

Sat Aug 22 – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

Tue Aug 25 – Wantagh, NY – Northwell at Jones Beach Theater

Wed Aug 26 – Syracuse, NY – Empower Federal Credit Union Amphitheater

Fri Aug 28 – Hartford, CT – The Meadows Music Theatre

Sat Aug 29 – Mansfield, MA – Xfinity Center

Mon Aug 31 – Bangor, ME – Maine Savings Amphitheater

Wed Sep 2 – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center Thu

Sep 3 – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

Sat Sep 5 – Toronto, ON – RBC Amphitheatre

Wed Sep 9 – Clarkston, MI – Pine Knob Music Theatre

Thu Sep 10 – Grand Rapids, MI – Acrisure Amphitheater

Sat Sep 12 – East Troy, WI – Alpine Valley Music Theatre

Sun Sep 13 – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre

Tue Sep 15 – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

Wed Sep 16 – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center

Fri Sep 18 – St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheater

Sat Sep 19 – Noblesville, IN – Ruoff Music Center

Tue Sep 22 – Rogers, AR – Walmart AMP

Fri Sep 25 – Kansas City, MO – MORTON Amphitheater

Sat Sep 26 – Shakopee, MN – Mystic Lake Amphitheater

Mon Nov 2 – Lisbon, PT – MEO Arena

Wed Nov 4 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi

Thu Nov 5 – Madrid, ES – Movistar Arena

Sun Nov 8 – Zurich, CH – Hallenstadion

Mon Nov 9 – Milan, IT – Unipol Forum

Wed Nov 11 – Lyon, FR – LDLC Arena

Fri Nov 13 – Belgrade, RS – Belgrade Arena

Sat Nov 14 – Bratislava, SK – Tipos Arena

Mon Nov 16 – Dortmund, DE – Westfalenhallen

Wed Nov 18 – Vienna, AT – Stadthalle

Thu Nov 19 – Stuttgart, DE – Schleyerhalle

Sun Nov 22 – Prague, CZ – O2 Arena

Tue Nov 24 – Budapest, HU – MVM Dome

Fri Nov 27 – Lodz, PL – Atlas Arena

Mon Nov 30 – Kaunas, LT – Zalgiris Arena

Thu Dec 3 – Gdansk, PL – ERGO ARENA

Mon Dec 7 – Helsinki, FI – Veikkaus Arena

O Pitbullu

Armando Christian Pérez, globalno poznat kao Pitbull, pokreće promene na globalnom nivou kao međunarodna superzvezda nagrađena nagradom GRAMMY, ambasador obrazovanja, preduzetnik i motivacioni govornik. Sa milijardama audio-strimova i video-pregleda, uz stotine zlatnih i platinastih sertifikata, njegova karijera stoji kao jedna od najimpresivnijih u istoriji muzike.

Pored muzike, Pitbull je izgradio raznovrstan i rastući poslovni portfolio. Osnovao je izdavačku kuću „Mr. 305“ i brend „Voli 305 Vodka“, i pokrenuo „Globalization“, kanal na SiriusXM-u koji emituje globalne ritmičke hitove.

Pitbull je takođe strastveni zagovornik obrazovanja. Suosnivač je „SLAM!“-a (Sports Leadership Arts Management), mreže besplatnih javnih čarter škola prepoznate širom sveta kao vodeća obrazovna organizacija, koja trenutno opslužuje više od 10.000 učenika u 14 škola širom SAD.

U 2024. godini, Pitbull se udružio sa Bon Jovijem na visokoenergetskoj numeri „Now or Never“, koja je debitovala na Billboard listama, spajajući globalnu plesnu energiju sa klasičnim rokom i osnažujući njegovu privlačnost među generacijama. Taj zamah se preneo i na 2025. godinu, pretvarajući se u rasprodate arene širom Evrope i Australije, gde su se fanovi pojavljivali u potpunom vizuelnom stilu inspirisanom Pitbullom, dok su vodeći mediji isticali ovaj fenomen. U maju 2026. godine, Pitbull je započeo svoju turneju „I’m Back“ širom Severne Amerike, nakon niza rasprodatih koncerata širom sveta.

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