U petak, 10. jula 2026. godine, Pitbull će nastupiti na festivalu „American Express presents BST Hyde Park“, u realizaciji kompanije AEG Presents. Predstavljen u partnerstvu sa kompanijom Live Nation, globalni prenos uživo njegovog glavnog nastupa doneće publici širom sveta jedan od najiščekivanijih muzičkih trenutaka ovog leta, dok će istovremeno uključiti i zvanični pokušaj obaranja GUINNESSOVOG REKORDA™ za najveće okupljanje ljudi koji nose ćelave perike.
Prenos uživo na Pitbullovom zvaničnom YouTube kanalu, u produkciji kompanije Live Nation, koji možete pratiti OVDE, trajaće između dva i tri sata, i pretvoriće pokušaj obaranja rekorda u globalni događaj koji će se odvijati u realnom vremenu. Na taj način, fanovi širom sveta imaće
priliku da iz prvog reda prate ispisivanje istorije, dok će prenos ujedno biti i proslava Pitbullove verne zajednice obožavalaca, od milja poznate kao „The Bald Es".
Koncipiran u stilu velikih sportskih televizijskih prenosa, lajvstrim će voditi britanski televizijski i radijski voditelj, podkaster i medijska ličnost Džejmi Leing, kulturni komentator i voditelj emisije The Jack & Ash Show Džek Remington, kao i američka komičarka i glumica Heder Mekmehan. Ovaj trojac izveštavaće uživo sa lica mesta i uključivaće fanove u interaktivne segmente osmišljene da gledaocima dočaraju jedinstvenu atmosferu festivala BST Hyde Park. Prenos će obuhvatiti intervjue sa posetiocima, ekskluzivan pogled iza kulisa, kao i odbrojavanje do velikog finala – svečanog uručenja zvanične titule GUINNESS WORLD RECORDS™ na bini.
Lajvstrim dodatno razvija fenomen koji su pokrenuli sami fanovi i koji je postao zaštitni znak Pitbullovih koncerata širom sveta - hiljade obožavalaca nose ćelave perike kao omaž njegovom prepoznatljivom izgledu, nazivajući sebe od milja „The Bald E's“. Festival BST Hyde Park, jedan od vodećih muzičkih festivala na svetu, podići će ovaj pokret na dosad najveći nivo, pozivajući kako posetioce na licu mesta, tako i gledaoce širom sveta da postanu deo jedinstvenog zajedničkog kulturnog trenutka.
Dok Pitbull nastavlja svoju svetsku „I'M BACK“ turneju, koja je do sada premašila broj od dva miliona prodatih ulaznica u 27 zemalja, prenos uživo sa festivala BST Hyde Park predstavlja jedan od ključnih trenutaka turneje koja je na putu da postane najveća solo turneja u njegovoj karijeri. Rasprodate arene, viralni fenomen među fanovima i rekordna potražnja za ulaznicama širom sveta potvrđuju njen izuzetan uspeh, a Beograd će imati priliku da vidi Mr. Worldwide-a 13. novembra u Beogradskoj areni.
Nastavljajući zamah koji je ostvarila turneja Party After Dark, sa više od 50 nastupa u 13 zemalja, Pitbull potvrđuje status jednog od najkonstantnijih i najuspešnijih koncertnih izvođača svoje generacije, dok aktuelna turneja njegov globalni uticaj podiže na dosad nezabeležen nivo. Ulaznice za preostale koncerte dostupne su putem sajta LiveNation.com.
PITBULL I’M BACK TOUR: sa specijalnim gostom Lil Jonom
Datum festivala
Fri Jul 3 – Leeds, UK – American Express Presents Roundhay Park*
Tue Jul 7 – Dublin, IE – Marlay Park Wed Jul 8 – Limerick, IE – Thomond Park Stadium
Fri Jul 10 – London, UK – American Express Presents BST Hyde Park*
Sat Jul 12 – Nice, FR – Allianz Arena Wed
Jul 15 – Arnhem, NL – GelreDome
Sun Jul 19 – Dusseldorf, DE – Arena Im Open Air Park Tue
Jul 21 – Budapest, HU – Puskas Arena Thu
Jul 23 – Warsaw, PL – PG Narodowy Sun
Jul 26 – Prague, CZ – Airport Letnany Wed
Jul 29 – Riga, LV – Mezaparks Great Bandstand
Fri Jul 31 – Kaunas, LT – Darius and Girenas Stadium
Wed Aug 19 – Bristow, VA – Jiffy Lube Live
Fri Aug 21 – Virginia Beach, VA – Veterans United Home Loans Amphitheater at Virginia Beach
Sat Aug 22 – Hershey, PA – Hersheypark Stadium
Tue Aug 25 – Wantagh, NY – Northwell at Jones Beach Theater
Wed Aug 26 – Syracuse, NY – Empower Federal Credit Union Amphitheater
Fri Aug 28 – Hartford, CT – The Meadows Music Theatre
Sat Aug 29 – Mansfield, MA – Xfinity Center
Mon Aug 31 – Bangor, ME – Maine Savings Amphitheater
Wed Sep 2 – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center Thu
Sep 3 – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center
Sat Sep 5 – Toronto, ON – RBC Amphitheatre
Wed Sep 9 – Clarkston, MI – Pine Knob Music Theatre
Thu Sep 10 – Grand Rapids, MI – Acrisure Amphitheater
Sat Sep 12 – East Troy, WI – Alpine Valley Music Theatre
Sun Sep 13 – Tinley Park, IL – Credit Union 1 Amphitheatre
Tue Sep 15 – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center
Wed Sep 16 – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center
Fri Sep 18 – St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheater
Sat Sep 19 – Noblesville, IN – Ruoff Music Center
Tue Sep 22 – Rogers, AR – Walmart AMP
Fri Sep 25 – Kansas City, MO – MORTON Amphitheater
Sat Sep 26 – Shakopee, MN – Mystic Lake Amphitheater
Mon Nov 2 – Lisbon, PT – MEO Arena
Wed Nov 4 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi
Thu Nov 5 – Madrid, ES – Movistar Arena
Sun Nov 8 – Zurich, CH – Hallenstadion
Mon Nov 9 – Milan, IT – Unipol Forum
Wed Nov 11 – Lyon, FR – LDLC Arena
Fri Nov 13 – Belgrade, RS – Belgrade Arena
Sat Nov 14 – Bratislava, SK – Tipos Arena
Mon Nov 16 – Dortmund, DE – Westfalenhallen
Wed Nov 18 – Vienna, AT – Stadthalle
Thu Nov 19 – Stuttgart, DE – Schleyerhalle
Sun Nov 22 – Prague, CZ – O2 Arena
Tue Nov 24 – Budapest, HU – MVM Dome
Fri Nov 27 – Lodz, PL – Atlas Arena
Mon Nov 30 – Kaunas, LT – Zalgiris Arena
Thu Dec 3 – Gdansk, PL – ERGO ARENA
Mon Dec 7 – Helsinki, FI – Veikkaus Arena
O Pitbullu
Armando Christian Pérez, globalno poznat kao Pitbull, pokreće promene na globalnom nivou kao međunarodna superzvezda nagrađena nagradom GRAMMY, ambasador obrazovanja, preduzetnik i motivacioni govornik. Sa milijardama audio-strimova i video-pregleda, uz stotine zlatnih i platinastih sertifikata, njegova karijera stoji kao jedna od najimpresivnijih u istoriji muzike.
Pored muzike, Pitbull je izgradio raznovrstan i rastući poslovni portfolio. Osnovao je izdavačku kuću „Mr. 305“ i brend „Voli 305 Vodka“, i pokrenuo „Globalization“, kanal na SiriusXM-u koji emituje globalne ritmičke hitove.
Pitbull je takođe strastveni zagovornik obrazovanja. Suosnivač je „SLAM!“-a (Sports Leadership Arts Management), mreže besplatnih javnih čarter škola prepoznate širom sveta kao vodeća obrazovna organizacija, koja trenutno opslužuje više od 10.000 učenika u 14 škola širom SAD.
U 2024. godini, Pitbull se udružio sa Bon Jovijem na visokoenergetskoj numeri „Now or Never“, koja je debitovala na Billboard listama, spajajući globalnu plesnu energiju sa klasičnim rokom i osnažujući njegovu privlačnost među generacijama. Taj zamah se preneo i na 2025. godinu, pretvarajući se u rasprodate arene širom Evrope i Australije, gde su se fanovi pojavljivali u potpunom vizuelnom stilu inspirisanom Pitbullom, dok su vodeći mediji isticali ovaj fenomen. U maju 2026. godine, Pitbull je započeo svoju turneju „I’m Back“ širom Severne Amerike, nakon niza rasprodatih koncerata širom sveta.
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