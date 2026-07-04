Tokom obilaska, on je razgovarao sa zaposlenima azerbejdžanske firme koja izvodi radove.

"Fikretov sin će sad da se ženi. Ovde u Srbiji, i da ostane u Srbiji da živi. Gde si, sine? Pobegao? Otišao sa mladom?", našalio se Vučić.

"Ali, jesi rešio da se ženiš ovde?", pitao je predsednik, a on je potvrdio.

"Dobro je. Trebaju nam tako vredni inženjeri kao što si ti. Ispuni ti ženi želje, a da radiš lepo ovde za firmu i pomažeš državi. Sad da se oženiš, da dobiješ državljanstvo i ostaneš ovde da živiš. Azerbejdžanci su mnogo vredni ljudi", rekao je Vučić.