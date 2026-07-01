Marija Bulat, supruga pevača Marka Bulata, oglasila se emotivnom porukom na društvenim mrežama povodom godišnjice smrti svog oca, kome je posvetila dirljive reči.

Uz fotografiju iz detinjstva, na kojoj pozira sa ocem, Marija je priznala da joj i posle više od dve decenije mnogo nedostaje, a u objavi je nagovestila da prolazi kroz težak životni period.

- Hej ti najlepši, najhrabriji čoveče.... Hej... 23 godine nisi pored mene. Znaš li da sam te ostala željna, znaš li koliko je život teži bez tebe? Koliko kamenja sam bosa pregazila sama, a da si tu znam da ništa ružno što mi se desava ne bi smelo ni blizu da priđe. Volim te tata! Volim te beskrajno. Danas bi bio najponosniji deka i pradeka na svetu - napisala je Marija.

Njena objava privukla je veliku pažnju, posebno jer dolazi svega dva meseca nakon porodične drame o kojoj su brujali mediji.

Podsetimo, Marija Bulat je 17. aprila prijavila supruga Marka Bulata policiji zbog navodnog nasilja u porodici, nakon čega su nadležni intervenisali u njihovom domu.

Prema tadašnjim informacijama, do incidenta je došlo posle verbalne rasprave.

Marko Bulat je potom odveden u policijsku stanicu, dok je Marija upućena na lekarski pregled. Ubrzo nakon toga odlučila je da povuče prijavu.

Dva dana kasnije usledio je novi incident, kada je policiju pozvao Marko Bulat, a prema tadašnjim medijskim navodima, Marija je nakon noćnog izlaska pravila nered u stanu. Posle višečasovnog zadržavanja u policijskoj stanici puštena je kući.

Nakon prvog incidenta Marija se kratko obratila okupljenim medijima.

- Oprostite što sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaza iz ovoga, moram zbog dece da budem dobro. Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovde. Pa šta da radim? Uzeću decu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da deci bude dobro, a meni kako Bog da… Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom - rekla je Marija tada, pa je potom otkrila da je povukla prijavu protiv pevača: "Povukla sam prijavu, to je to."

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