Kako navodi list "Ouest France", zvanično saopštenje o datumima izbora očekuje se nakon sednice francuske vlade koja će biti održana danas.

S obzirom na zakonska i ustavna ograničenja u vezi sa određivanjem termina predsedničkih izbora u Francuskoj, jedina druga moguća opcija bili su 11. i 25. april, ali će prema usvojenom rasporedu izbori biti održani bliže 13. maju, kada ističe drugi predsednički mandat francuskog predsednika Emanuela Makrona, pojašnjava briselski portal.

Makron, kojem francuski Ustav ne dozvoljava da se kandiduje za treći uzastopni mandat, neće učestvovati na izborima, zbog čega se za mesto šefa države priprema veliki broj kandidata.

Među njima su dvojica njegovih bivših premijera, Eduar Filip i Gabrijel Atal, kao i lider krajnje levice Žan-Lik Melanšon.

Prema navodima medija, favorit na izborima biće kandidat krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje.

Međutim, ta stranka još nije odlučila da li će njen kandidat biti dugogodišnja liderka Marin Le Pen ili predsednik stranke Žordan Bardela.

Odluka zavisi od ishoda žalbenog postupka koji je Marin Le Pen pokrenula nakon presude kojom je proglašena krivom za proneveru sredstava Evropske unije i osuđena na petogodišnju zabranu kandidovanja za javne funkcije.