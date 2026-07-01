Nakon perioda provedenog u Sjedinjenim Američkim Državama, poznata pevačica Lepa Brena spakovala je kofere i uputila se ka Evropi. Njena sledeća destinacija je Italija, gde se trenutno nalazi njena porodica i gde planira da im se pridruži.

Boravak u Americi obeležio je jedan zanimljiv susret, budući da se pevačica tamo susrela sa Devinom, vanbračnim sinom poznatog pevača Miroslava Ilića.

Nakon obaveza i vremena provedenog preko okeana, Brena je odlučila da putovanje učini maksimalno komfornim. Sa svojim pratiocima na društvenim mrežama obavila je fotografiju iz aviona, pokazavši kako leti biznis klasom i pritom opušteno uživa u čaši šampanjca.

Sa druge strane, muški deo porodice Živojinović uveliko uživa u morskom ambijentu. Viktor Živojinović je na društvenim mrežama objavio fotografiju sa svojim ocem, Bobom Živojinovićem. Njih dvojica su zabeležili ovaj trenutak fotografišući se na pučini, dok su se svuda oko njih mogle videti jahte.

Prodali luks vilu u Majamiju

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović zvanično su prodali svoju ekskluzivnu nekretninu u Majamiju, smeštenu tik uz obalu Atlantskog okeana.

Ova vila godinama je važila za jednu od najatraktivnijih nekretnina u njihovom vlasništvu, a prodaja je konačno realizovana nakon nekoliko godina oglašavanja, saznaje "Slobodna Dalmacija".

Poznati bračni par Lepa Brena i Boba Živojinović je luksuznu vilu prvobitno oglasio po ceni od čak 16,9 miliona dolara.

Međutim, usledila je korekcija cene na 14,6 miliona, da bi kuća na kraju dobila novog vlasnika za 14,2 miliona dolara. Prodaja je zvanično završena, s obzirom na to da se vila više ne nalazi u ponudama renomiranih agencija za promet luksuznih nekretnina.

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