Glumac Rade Ćosić jednom prilikom napravio je haos kada se u popularnoj emisiji pojavio držeći pištolj u ruci.

Želeći da napravi skeč ili impresionira voditeljku, ispred Nataše Pavlović izvadio je iz zadnjeg džepa repliku hladnog oružja, repetirao ga i pokazao šta sve ume sa njim.

Međutim, u mlataranju igračkicom, Rade Ćosić je uspeo i da ga ispusti, što je dovelo do opšteg smeha u studiju.

- Biće sve okej, ljudi, samo se ne pomerajte - našalio se Rade.