Glumac Rade Ćosić jednom prilikom napravio je haos kada se u popularnoj emisiji pojavio držeći pištolj u ruci.
Želeći da napravi skeč ili impresionira voditeljku, ispred Nataše Pavlović izvadio je iz zadnjeg džepa repliku hladnog oružja, repetirao ga i pokazao šta sve ume sa njim.
Međutim, u mlataranju igračkicom, Rade Ćosić je uspeo i da ga ispusti, što je dovelo do opšteg smeha u studiju.
- Biće sve okej, ljudi, samo se ne pomerajte - našalio se Rade.
Kako je sastavni deo Natašine emisije i kuvanje, i Rade se latio kutlače, a u nekoliko navrata iskoristio je priliku i da se ponovo našali glumeći "opasnog momka".
"Ostaviću sad ovo ovde"
Voditeljki Nataši ispričao je kako mu je astrolog pogodio koje boje je automobil koji vozi, a na njenu konstataciju da je najverovatnije gospođa samo videla kroz prozor čime je došao, glumac je "pripretio" svojim oružjem.
- Još jednom ću reći, ko se igra... Dobro, ostaviću sad ovo ovde - našalio se Rade, što je izazvalo ponovo opšti smeh u studiju.
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