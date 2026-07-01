Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, organizovao je promociju nove dve pesme i proslavio veliki povratak na muzičku scenu. U prepoznatljivom, ekstravagantnom stilu, pozdravio je okupljene medije, a potom pred našim kamerama progovorio o privatnosti, poslovnim potezima i estradnom nebu.

Na početku razgovora, Jovanovski je otkrio zbog čega na promociju nije zvao kolege već samo medije.

- Od onih sam koji smatraju da su mediji značajno važniji na promociji nego kolege. Mediji su prvi koji treba da budu ispoštovani i zato nisam zvao nikoga od kolega sa estrade. Ovo je drugačiji tip promocije. Moraju da se znaju prioriteti, tako da su večeras sa mnom samo odabrani, i baš tako i treba da bude - rekao je makedonski šoumen i progovorio o povratku muzici.

- Imao sam svest da će moj povratak da izazove veliku pažnju, ali nisam se nadao ovakvoj ekspanziji. Pesma "Sve" oduševila je region i publika je odlično reagovala. Što se tiče pesme sa Davorom, napravili smo dve verzije pesme, na makedonskom i srpskom jeziku. Ideju o tome da napravimo duet pripada Darku Dimitrovu. Zanimljivo je da sa Darkom nisam razgovarao dvadeset godina. Bili smo na sudu. Tužio me je za uvredu časti, i dobio me je na sudu. Jezik mi je bio brži od pameti. Odlučio sam da ostavim ponos iza sebe, da se izvinim i krenuli smo sa boljim odnosim - ispričao je Boki i i otkrio kako izlgleda njegova svakodnevica.

- Kompleksna sam ličnost koja se ne može staviti u šablon. Ipak, verovali ili ne, to što sam ekstravagantan i lud je jedno, ali kada se sklone kamere i reflektori, sasvim sam normalan lik. Iako se to ne povezuje sa mnom, tako je. Nisam tip koji ide u prodavnice, nabavke. To već godinama obavljaju oni koji rade za mene umesto mene. Ne bih imao problem sa tim da odem u prodavnicu i kupim mleko, ali jednostavno sam napravio tako i živim po svojim merilima i u svom tempu. Nema toga što materijalnog što mi nisu uzeli dok sam vodio svoje borbe, ali mi nikada nisu uzeli dostojanostvo i samopoštovanje - zaključio je Boki za Alo.

Volim Anu, ali družićemo se kad raskine sa Raletom

Boki je progovorio i svom o turbulentom odnosu sa Anom Nikolić sa kojom je već decenijama blizak prijatelj, te priznao da mu smeta što je izgubila sebe tokom emotivnog odnosa sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom.

- Na nju ne gledam kao na Anu Nikolić nego na ženu koja je sa onim Raletom. Videli smo se nekoliko puta u poslednje vreme, ali nema prostora za našu bliskost dok se ne dovede u red i pristojno stanje. Na moju veliku žalost je tako i nadam se da će doći sebi

Lopovi su mi ukrali najvrednije satove i torbe

Kako je veliku pažnju privukao paljenjem Birkin torbe u novom spotu, otkrio je da li se radi o originalu ili kopiju, a osim toga progovorio o lopovima koji su obili njegov dom i osim torbi odneli skupocene satove i nakit.

- Pesma govori o tome da materijalno ne znači ništa naspram pipljivog. Upravo zato smo zapalili original. Nismo kupili sa pijace, pa palili. Zapalio sam tu torbu jer me je podsećala na period kada sam bio u zatvoru. Imao sam ružno sećanje kad god bih je video, i zato sam je zapalio. Najskuplje torbe koje sam imao, protekle nedelje odneli su lopovi koji su upali u moj dom u Makedoniji. Uzeli su mi sve. Nakit, satove, torbe. Šteta je velika, a obezbeđenje dok je došlo, lopovi su pobegli. Ako nešto u životu mrzim, to su lopovi. Sumnjam u osobu koja je radila za mene - rekao je estradni šoumen.

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