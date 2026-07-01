Stručnjaci ističu da kvalitet gradnje sve više utiče na odluku kupaca, ali i to što je u ponudi veliki broj povoljnijih kredita za šta se odlučuje sve veći broj građana.

Čak 40 odsto kupoprodajnih ugovora u Beogradu u poslednjih nekoliko meseci, finansirano je upravo na ovaj način.

Istovremeno, učešće stambenih kredita za mlade ostalo je stabilno.

Raste interesovanje mladih

Direktor Sektora za poslove sa stanovništvom Stefan Vukotić rekao je da je od početka programa odobreno i realizovano više od 3.500 kredita u vrednosti od preko 280 miliona evra.

"Kada govorimo o nedoumicama, bilo su to mladi ili kategorije drugih stambenih kredita, najčešće ih zanima visina kamatne stope, visina učešća, uticaj euribora, mogućnost prevremene otplate i ukupni troškovi kredita", kaže Vukotić.

Kako interesovanje za program za mlade ne prestaje, ukupan iznos državnih garancija povećan je sa 600 na 900 miliona evra.

Više se prodaje starogradnja

Na tržištu starogradnja i dalje ima primat u odnosu na novogradnju. Najviše se i dalje trguje na Novom Beogradu.

Postoje veliki kondominijumi u okviru Novog Beograda, što je jedna od najtraženijih stvari u ovom trenutku. Ono što je primetno jeste da u nekim opštinama, gde starogradnja dominira, kao što je Stari grad gde imate veliku količinu projekata u tom centralnom gradskom jezgru, tražnja je konstantna“, navodi agent za nekretnine Miloš Mitić.

Najbolje se prodaju stanovi sa realnim odnosom cena-kvalitet

Marija Mašković iz jedne građevinske firme navodi da kupce zanima i dugoročna vrednost nekretnine.

"Potrebe kupaca su drugačije, osim same cene i kvadrata uslovno rečeno, odluku diktira i kvalitet gradnje, negde dugoročna vrednost nekretnine, funkcionalnost objekta, to je ono što mi kao kompanije primećujemo. Ova ekspanzija tržišta nekretnina ne znači uslovno da treba da se gradi i više, već da treba da se gradi promišljenije i da se osluškuju potrebe ljudi", istakla je Maškovićeva.

Sagovornici ocenjuju da se trenutno najbolje prodaju nekretnine koje imaju realan odnos cene i kvaliteta.

To pokazuje da se tržište postepeno prilagođava odnosu ponude i tražnje, a održiv razvoj, poručuju, zavisi od svih učesnika – investitora, agencija, banaka i samih kupaca.