Kako je naveo gostujući u podkastu "Redakted" zavera je otkrivena od strane ukrajinske službe bezbednosti (SBU), uz pomoć, kako je naveo da pretpostavlja, MI6.

"Sedam osoba je privedeno i odmah upucano koji su navodno bili deo ovog pokušaja. Tako da mislim da Zelenski zna da je u velikoj nevolji. Zna da je njegova vlada u veoma nestabilnoj poziciji", naveo je Mekgregor.

Odgovarajući na pitanje voditeljke ko stoji iza pokušaja atentata, naveo je da je reč o "sedam ukrajinskih oficira i državnih zvaničnika".

"Rečeno mi je da je najmanje jedan od njih oficir ukrajinske obaveštajne službe", rekao je.

Nadovezujući se na reći voditeljke da se vlada Zelenskog "digla protiv njega kako bi uklonila jer je odbio da raspiše izbore i da to nije iznenađujuće, ali da je šokantno", Mekgregor je rekao:

"Mislim da je to veoma važno i da ponovo pokazuje ono što ste videli na licu tog Ukrajinca generalno, a to je očaj. Mislim da već dugo ima mnogo ljudi koji su mu privatno pokušavali da kažu Zelenskom, ili makar da mu prenesu istinu, da ovo mora da se završi, jer država je već u ruševinama", rekao je on.

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