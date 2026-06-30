Voditelj Ognjen Amidžić i njegova izabranica Mina Naumović započeli su svoju romansu nakon njegovog razvoda, a danas imaju dvoje dece. Iako uživaju u odnosu, Mina se često suočava sa negativnim komentarima i osudama na račun svog odnosa sa voditeljem, pa je svojevremeno na Instagramu objavila poruke koje dobija.

Mina je tada odlučila da javno pokaže kakve uvrede dobija na društvenim mrežama. Sve je počelo nakon što je na svom profilu prikazala razmišljanje o važnosti porodice, napisavši:

"To što ponesemo iz kuće, to nam je. Sve je posle kroz život samo nadgradnja. Srećna sam i zahvalna što bolje temelje nisam mogla imati."

"Bravo za roditelje i vaspitanje"

Na ovu objavu brzo su usledile grube reči jednog nepoznatog pratioca koji ju je oštro napao. Uvredljiva poruka koju je dobila glasila je:

"Lepo te je mama naučila da rasturaš tuđe brakove, zavodiš i otimaš tuđe muževe i oca detetu, svaka čast. Bravo za roditelje i vaspitanje".

Mina nije ostala dužna, već je uvredu javno prikazala i brutalno odbrusila.

- Molim vas da ne preskačete terapije i da mi se skinete sa vrata.

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