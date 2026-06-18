Starleta Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, oglasila se iz bolnice u Turskoj.



Maca je ranije u Istanbulu operisala nos, o čemu je otvoreno govorila i na društvenim mrežama i u medijima, dok se za novi zahvat za sada još uvek ne zna tačan razlog.

Snimila se u bolničkom krevetu, vidno raspoložena, ali i pomalo uplašena, u bolničkoj odeći i sa čarapama protiv tromboze.

- Ljudi, evo me u bolnici u Turskoj. Spremna sam za operaciju, stavili su mi iglu i obukla sam ove čarape protiv tromba. Još malo da me uspavaju i idem u operacionu salu - poručila je Dsikrecija na TikToku.

"Vraćaju joj nevinost operacijom?!"

Komentari ispod snimka samo su se nizali, a neki od njih bili su: "Vraćaju joj nevinost?", "Vraćaju je na fabrička podešavanja", "Srećno, Maco!" i mnogi drugi.

Podsetimo, Maca se ranije nakon operacije nosa oglasila i objasnila zbog čega se odlučila na taj zahvat.

- Kada sam stavljala filere, nešto se poremetilo kod nosa, a i zbog izgleda, naravno - rekla je tada, pa dodala:

- Jako sam zadovoljna operacijom. Nisam govorila doktoru kako želim da mi uradi nos, nego je on uradio po svom. Najbolji doktor, sada sam Barbika.

BONUS VIDEO: