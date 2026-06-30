Završnica 199. serijala kultnog kviza „TV Slagalica“ donela je uzbudljivo nadmetanje između Aleksandra Đorđevića i Božidara Ćukića, ali i jedan nesvakidašnji jezički zadatak koji je privukao veliku pažnju publike.

Tokom uvodne igre asocijacija sa slovima, računar je odabranim karakterima formirao pojam koji se retko koristi u svakodnevnom govoru – vododerina. Iako mnogima zvuči nepoznato, ova reč označava tačan geografski pojam i prirodni fenomen.

Šta znači reč „vododerina“?

Vododerina predstavlja karakteristično udubljenje ili žleb na strmim planinskim padinama. Nastaje delovanjem vode – najčešće bujičnih tokova, planinskih rečica ili jakih padavina koje svojim intenzitetom erodiraju zemljište.

Ove pojave su posebno uočljive na terenima sa rastresitim i mekim tlom, kao i na padinama bez vegetacije, gde korenje biljaka ne može da spreči spiranje zemlje. Vremenom, voda oblikuje useke u reljefu, jasno pokazujući snagu prirodnih procesa i stalno menjanje pejzaža.

Uzbudljiv meč i ubedljiva prednost

Pored zanimljivog jezičkog izazova, završnica je donela i jak takmičarski ritam. U prvom duelu, Božidar Ćukić je ostvario ubedljivu prednost, savladavši protivnika rezultatom 162:66, čime je stekao značajnu zalihu pred nastavak takmičenja i približio se osvajanju titule u ovom ciklusu popularnog kviza.