Posle duge bolesti, pozorišni reditelj Sašo Milenkovski je preminuo, saznaje "Sloboden pečat" iz porodičnih izvora.

Rođen u Bitolju 1963. godine, Milenkovski je bio jedno od značajnih imena na makedonskoj pozorišnoj sceni.

U skoro četiri decenije profesionalnog rada ostavio je prepoznatljiv rediteljski trag u domaćem teatru, ali i na scenama u regionu i Evropi. Njegova karijera je počela još pre diplomiranja na Fakultetu dramskih umetnosti u Skoplju, kroz angažman u multinacionalnom projektu KPGT u Subotici, u periodu od 1988. do 1991.

Milenkovski je pripadao generaciji reditelja koji su početkom devedesetih godina prošlog veka uneli novu energiju i drugačiji estetski izraz u makedonsko pozorište.

Tokom svoje karijere režirao je više od 50 predstava, postavljajući dela klasičnih i savremenih autora, uključujući Šekspira, Molijera, Dostojevskog i Beketa. Njegov doprinos afirmaciji savremene makedonske dramaturgije bio je posebno značajan.

"Balkan nije mrtav" osvaja četiri nagrade

Jedan od njegovih najznačajnijih rediteljskih poduhvata bila je premijera dela "Balkan nije mrtav" Dejana Dukovskog u Narodnom pozorištu Bitolj 1992. godine. Predstava je osvojila četiri nagrade na festivalu "Vojdan Černodrinski" u Prilepu i izvođena je na "Ohridskom letu" i "Mladom otvorenom pozorištu".

Ovom predstavom, kao i predstavom "Kure Barut", postavljenom u Makedonskom narodnom pozorištu 1994. godine, Milenkovski je dao važan doprinos promociji Dukovskog dramskog dela.

Njegov opus obuhvata i produkcije "Tetovirane duše", "Crna rupa" i "Bahanalije" Gorana Stefanovskog, "Lični oglasi" Bratislava Dimitrova, kao i predstave "Kandid u zemlji čuda", "Sinegonda u Karlalandu" i "Job" Venka Andonovskog, realizovane u Dramskom pozorištu - Skoplje.

Milenkovski je bio i autor dramskih tekstova "Božić", "Gra je gotova", "Deus Ex Machina" i "Ovo nije američki film", koje je realizovao i kao scenske projekte.

Godine 1999. osnovao je nezavisno pozorište "Vavilon", čime je dao značajan doprinos razvoju nezavisne pozorišne scene.

Bio je direktor Makedonskog narodnog pozorišta

Od 2006. do 2010. godine bio je direktor Makedonskog narodnog pozorišta, a od 2010. godine radio je kao dramaturg u Dramskom pozorištu - Skoplje, gde je učestvovao u kreiranju savremenog repertoara.

Milenkovski je dobio više nagrada i priznanja za svoj rad. Dva puta je bio dobitnik nagrade za najbolju režiju na festivalu "Vojdan Černodrinski" - za "Igra je gotova" u Narodnom pozorištu u Kumanovu i za "Makedonski rulet" Ljubiše Georgievskog u Dramskom pozorištu - Skoplje.

Njegove drame su takođe nagrađivane na festivalima u regionu, među kojima su "Zločin i kazna" i "Niš ekspres".

Milenkovski je za sobom ostavio bogat rediteljski, dramski i filmski opus, kao i trajan uticaj na makedonsko pozorište.

Bio je suprug glumice Biljane Beličanec, koja je preminula 2019. godine, i otac rediteljke Hane Milenkovske.

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