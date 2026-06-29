Mladi muzičar Jakov Jozinović i nekadašnja pobednica "Zvezda Granda", Džejla Ramović sada su u emotivnoj vezi, što je privuklo ogromnu pažnju javnosti i medija u regionu.

Iako je atraktivna Džejla četiri godine starija od svog izabranika, fanovi sa nestrpljenjem iščekuju da vide da li će ovaj estradni par, pored ljubavne priče, uskoro krunisati svoju vezu i zajedničkim duetom koji je Jakov toliko želeo.

Naime, Jakov je u jednom nedavnom intervju priznao koliko voli Džejlu i koliko bi voleo da ima duet sa njom.

"Užasno volim Džejlu Ramović i njen rad i to sve, tako da njen rad cenim i baš bih voleo da sa njom imam duet" - rekao je Jakov Jozivonović za "Extra FM".

"Svađam se sa svima zbog Jakova Jozinovića"

Podsetimo, gostujući nedavno u emisiji "Amidži šou", Džejla je komentarisala "fenomen" zvani Jakov Jozinović i otkrila da ne da na njega.

- Jakov ima jednostavno tu harizmu i to što se ljudima sviđa. Ja se sa svima svađam, ko mi krene na njega da mi priča loše ja se odmah svađam - rekla je tada Džejla Ramović, ističući da on donosi "nešto potpuno novo" i da publika danas želi veću bliskost sa pevačima.

Zanimljivo je da je Džejla Ramović pre Jakova Jozinovića bila u vezi, kako su mediji navodili, sa pevačem benda "Džoker aut", Bojanom Cvijetićaninom.

- Hajde to da ostavimo da neki drugi put. Oni su malo pobrkali lončiće. Samo su mu zalepili epitet da je glumio u spotu, a on dečko i pisao scenario i režirao, a sve je to palo u senku zbog tih naslova. Na kraju se, zapravo, sveo na mog momka, a sve ovo što je bitno samo zaboravili - rekla je pevačica za Klix.ba. nedavno.

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