Ovogodišnja sezona „Elite“ donela je mnogo spekulacija, ali čini se, nikad manje jasnog pobednika. Dok javnost polemiše o tome ko je uspeo da pridobije najveću podršku publike, sa Milicom Veličković prošli smo kroz presek trenutnog stanja u Beloj kući.

- Mislim da će pobediti Stanija, ukoliko ostane do kraja. I mislim da će to biti najveći životni pad za Anelija – da mu, narodski rečeno, ljubavnica osvoji prvo mesto. Ne pričam šta bih ja volela, nego šta mislim da će se desiti. Što se tiče novih učesnika, niko mi se nije posebno istakao. Jedino su mi Viktor i Boginja onako malo zvučniji i interesantniji, sve ostalo je tiha jeza. Dosadno, stvarno dosadno. Tri godine slušamo istu priču o Asminu, Aneli i ostalima, sve je već viđeno. Svakog gosta tri dana dosta, a ovde je tri sezone dosta.

Ponovo se pokrenula priča o tvojoj staroj svađi sa Borom Santanom, koji je u nekom sukobu izjavio da je „bio sa Milicom“, pa je tu i Terza skakao... U kakvom ste odnosu danas?

- To je priča od pre tri godine. Najlakše im je da u svojim međusobnim svađama pominju ljude koji uopšte nisu tamo. Čovek ima devojku unutra, pa neka priča šta hoće. Sa Borom Santanom više neću imati nikakvu komunikaciju u životu. Ja sam njega smatrala, možda ne najrođenijim prijateljem, ali bili smo stvarno dobri, znali smo se godinama i pre mog ulaska u rijaliti. Iskreno me je povredilo to što je uradio, a najviše me povredilo što mi je vređao ćerku. Nemam ništa protiv njega, ali za mene je ta priča završena. Nisam ja Terza pa da mi vređaju dete, a da ja ćutim i da se posle družim sa tim ljudima. Za mene je to amin. U stanju sam da zbog neke gluposti prekinem kontakt sa drugaricama sa kojima sam se družila po 17 godina, a kamoli sa ljudima iz rijalitija koji mi ništa u životu ne znače. Tamo jedino gotivim Janjuša, Uroša i Ivana. Za njih sam tu, dobri smo, ali da bih sad poginula za nekog od njih ili se potresla ako ne razgovaramo – ne - izjavila je Milica za Alo.