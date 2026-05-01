Sanja Marinković godinama vodi popularnu emisiju "Magazin In" u kojoj je ugostila najveća imena sa estradne scene.

Međutim, svojevremeno je otkrila da se jedan pevač neće pojaviti u njenoj emisiji, po svemu sudeći nikada.

- Što se tiče Zdravka Čolića, okolnosti su takve da je to unapred izgubljena bitka. Zdravko generalno ne voli da se pojavljuje u emisijama. Inače, nemam emotivan odnos ni prema jednom gostu, već ih zovem shodno tome koliko su aktuelni - objasnila je Sanja.

Imala je neprijatnosti sa gostima

Podsetimo, sitne čarke i neprijatni momenti u emisiji Sanje Marinković nisu retkost.

Tako smo imali situaciju u kojoj se pevačica Katarina Živković naljutila na popularnu voditeljku jer je iz emisije “Magazin in” isekla njen odgovor na temu devojaka lakog morala.

Sanja je tom prilikom poručila da nema “crnu listu” gostiju i da će Kaću ponovo pozvati u emisiju.

BONUS VIDEO: