Popularna pevačica Dara Bubamara (50) trenutno uživa na odmoru na luksuznom grčkom ostrvu Mikonos, odakle se redovno oglašava na društvenim mrežama. Ona je svoje pratioce na Instagramu počastila provokativnim snimcima na kojima pozira u plavom bikiniju sa maramom na glavi i velikim naočarima za sunce.

U prvom planu našao se njen bujni dekolte koji je, sudeći po komentarima, bukvalno "pucao" u uskom bikiniju. Dara se snimala iz svih uglova dok je uživala u jednom prepoznatljivom restoranu na plaži, držeći čašu šampanjca u ruci.

Vidno raspoložena, pevačica je još jednom pokazala da zna kako da privuče pažnju javnosti i maksimalno iskoristi letnje dane.

Inače, za Daru Bubamaru kažu i da je jedna od vlasnica najvećeg poprsja na našoj estradi.

Dara Bubamara se sa mlađim dečkom baškari na Mikonosu

Podsetimo pevačicu društvo pravi njen mlađi izabranik, uspešni biznismen, a sudeći po objavama na Instagramu, zaljubljeni par ni na čemu nije štedeo.

Najviše pažnje privukao je snimak iz vožnje otvorenim kabrioletom. Dara je pozirala sa širokim osmehom i vetrom u kosi, noseći minijaturni crni bikini koji je istakao njeno bujno poprsje i velike crne naočare.

Za volanom se našao njen dečko, koji je za ovu dnevnu vožnju ostrvom odabrao opuštenu, ali elegantnu belu košulju. Mnogima je zapalo za oko koliko je pevačica energična i mladog duha, te da se razlika u godinama mnogo i ne primećuje.

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