Komšinica Selin iz Pariza otkrila je da Goran Bregović i njegova supruga Dženana žive u braku na daljinu, što nije iznenađujuće s obzirom na to da je muzičar stalno na putu.



Bregović je više od 30 godina sa Dženanom, sa kojom ima tri ćerke - Emu, Unu i Lulu. Suprugu je upoznao 1977. godine kada je imala samo 16 godina, a ljubav je krunisana brakom 1993. godine u Parizu.

Prema rečima komšinice, Dženana je stalno u njihovom pariskom stanu, odakle po potrebi odlazi za Beograd, dok su u vreme odmora ona i ćerke bile u Crnoj Gori.

Od njihovih naslednica, Ema živi na relaciji Pariz-Beograd, dok su Una i Lula stacionirane u Parizu. Goran s vremena na vreme dolazi u glavni grad Francuske, a komšinica ga je poslednji put videla pre nekoliko meseci kada je išao na ručak u svoj omiljeni lokalni restoran.

- Goran je veliki umetnik. Jako je poštovan ovde. On dolazi ovde s vremena na vreme, nije ovde tako često kao nekad. Poslednji put sam ga videla pre nekoliko meseci, išao je na ručak u jedan restoran ovde u blizini koji baš voli. Dženana je stalno u ovom stanu, ovde živi i kad je potrebno odlazi za Beograd, pa se vraća. Sada je s ćerkama na moru u Crnoj Gori. Odmori su, pa je Pariz prazan. Njih dvoje su u braku na daljinu, što i ne treba da čudi kad je Goran stalno na putu. Dobro poznajem i ćerke. To su jako lepe, obrazovane i vaspitane devojke. Ema živi na relaciji Pariz-Beograd, a Una i Lula su ovde - tvrdi komšinica Selin za Kurir.

Podsetimo, poznato je da je Bregovićeva imovina procenjena na čak 35 miliona evra, a popularni Brega poseduje vile na Senjaku, stanove i garsonjere u Parizu, Zagrebu, na Jahorini i crnogorskom primorju.

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