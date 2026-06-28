Boban Rajović vratio se iz Amerike gde je bio na utakmici Bosne i Hercegovine na Svetskom prvenstvu.

Slavio je sa navijačima i pevao im je, a sada je po povratku u Beograd sumirao utiske.

Kako kaže, svim srcem navija za reprezentaciju BiH ali da smatra da su im male šanse da pobede.

- Bio sam desetak dana sa porodicom na Floridi, a posle sam otišao, zvali su me navijači Bosne i Hercegovine da im pevam pre oko dva meseca. Bilo je spektakularno i na samoj utakmici i kasnije i svaka čast. Sve čestitke još jednom njihovoj reprezentaciji. Navijam da pobede Ameriku, ali biće baš teško, ovi su na domaćem terenu - rekao je Boban.

Boban je nakon razgovora krenuo ka kući da odmori od napornog leta, a ispred aerodroma ga je sačekala ćerka.

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